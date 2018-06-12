مرضى السرطان ينالون "إفطار الإمارات" في كلميم

هسبريس من الرباط

استفاد مصابون بمرض السرطان ومعوزون من حملة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم، التي حطت الرحال بمدينة كلميم؛ وابة الصحراء المغربية.

المبادرة نظمتها جمعية ابتسامة لدعم مرضى السرطان، بدعم من سفارة الإمارات العربية المتحدة في الرباط، واحتضنها فضاء "نادي المدرس" بكلميم، وعرفت حضور مسؤولي السلطة المحلية ومدير المستشفى الجهوي وفعاليات جمعوية.

سعيد ياسين، رئيس الجمعية، أكد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن عملية التوزيع تمت في ظروف جيدة، متوجها بـ"الشكر الجزيل للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على مكارمه الإنسانية، ومبادرة إفطار الصائم التي تشمل كذلك أبناء الصحراء المغربية".

وشدد ياسين على "وجوب التوجه بالشكر إلى سفارة الإمارات العربية المتحدة في الرباط، ممثلة في سفيرها المعتمد، على مجهوداتها الكبيرة وانفتاحها على المجتمع المدني وعلى اختيارها للجمعية للاستفادة من المبادرة"، وأضاف: "لا يفوتنا أن نترحم على الروح الطاهرة للشيخ زايد الوالد، مؤسس الإمارات وأكبر أصدقاء المغرب".