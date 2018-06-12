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مكرمة آل نهيان الإماراتية تصل فقراء بالرشيدية

مكرمة آل نهيان الإماراتية تصل فقراء بالرشيدية
محمد ايت حساين
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 22:15

أشرفت شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي، اليوم الثلاثاء بمدينة الرشيدية، على توزيع الدعم الغذائي للأسر المعوزة والفقيرة في إطار حملة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، لإفطار الصائم لعام 2018.

وخصص الشيخ محمد زايد آل نهيان لإقليم الرشيدية حوالي 300 حصة من الدعم الغذائي؛ وهي المبادرة الإحسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الأسر الفقيرة والمعوزة بمختلف الأقاليم المستفيدة، "والتي تأتي تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات بعام زايد، لتخليد الدور التاريخي والإنساني والتضامني للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات".

وأعرب عدد من المستفيدين والمستفيدات من هذه الحملة عن شكرهم للشيخ محمد زايد آل نهيان ولدولة الإمارات العربية المتحدة على هذه الالتفاتة الإنسانية النبيلة، مشددين على أن هذه العملية الإحسانية جاءت في وقتها، وستلبي احتياجاتهم، خصوصا في هذا الشهر الفضيل.

وقالت إحدى المستفيدات في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نحن كفقراء نحتاج إلى مثل هذه المبادرات الإنسانية، خصوصا في أيام رمضان"، معتبرة حملة الشيخ محمد زايد آل نهيان "مبادرة إنسانية تؤكد العلاقات الطيبة التي تجمع قائدي البلدين وشعبيهما"، ومختتمة: "أتمنى أن تتكرر مثل هذه المبادرات الإحسانية لمساعدة الفقراء والمعوزين وتخفيف معاناتهم".

وأبرز عبد الله السوهير، رئيس شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي، أن هذه المبادرة التي تجري بمكرمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، "تندرج في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا في إطار سلسلة المبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات العربية تقديرا وتكريما للفئات المتعففة".

وذكر السوهير أن "مكرمة الشيخ محمد زايد آل نهيان لفائدة ساكنة إقليم الرشيدية تتمثل في 300 حصة، تم توزيع حوالي 120 حصة منها على جماعة ملعب القروية، و180 حصة بالمجال الحضري ببلدية الرشيدية"، مشيرا إلى أن مبلغ كل حصة يقدر بحوالي 500 درهم، وإلى أن هذه المبادرة تعكس العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين.

من جهته قال عبد الله حديوي، عضو الشبكة ذاتها، إن حملة إفطار الصائم لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمستهدفة بالخصوص الفقراء والمعوزين، استحسنتها الساكنة، مثمنة استمرارية التعاون المشترك في المجال الخيري والإنساني بين الدولتين، مشيرا إلى أن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دأب على تخصيص هذه المكرمة لآلاف المغاربة الفقراء، في إطار العلاقات الأخوية والإنسانية التي تجمع البلدين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - tangerois الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 22:23
Je m'interroge à haute voix !!!! Si j'étais riche ou bien si j'avait des puits de pétrole est-ce que je jeûne ou bien je nourri 1800 personnes et j'irai faire la fête en Europe !!!! Comme par hasard les gens deviennent généreux seulement pendant le ramadan !!!!!
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2 - رشدي الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 22:28
شعب دايزة فيه الصدقة و باغي ينظم المونديال....
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3 - رشيد من فرنسا مغربي الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 22:30
أصلي من المغرب المنسي ، منذ الاستقلال وأبناء المغرب المنسي في فقر مدقع وحكرة وتهميش ، منذ الاستقلال لم أرى خبرا في التلفاز أو الانترنيت يقولون فيه تم تشييد مطار أو معمل مثلا شي مشروع باش اخدمو الشباب في تزنيت أو الراشيدية أو كلميم أو تافراوت أو زاكورة وسير وسير ، الذهب يوجد في تافراوت لكن يرسل لبنما وسويسرا ، وفي الاخير نرسل مساعدات لغزة ونستقبل مساعدات أخرى من الامارات !! قمة الاحتقار والحكرة ، بلا منهضروا على قفة رمضان دايرين فيها سكر وزيت وزايدينها بنقل تلك المراسيم على قنوات الصرف الصحي !!! قمة الحكرة والظلم والطغيان ، فشكرا لحكام البلد على سخائكم واهتمامهم بالشعب شكرا ، المرجو النشر وعيدكم مبارك
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