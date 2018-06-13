جهة طنجة تتدارس فك العزلة عن العالم القروي

هسبريس من الرباط

عقد إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الثلاثاء بمقر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، اجتماعا مع رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة، بحضور مديرة هذه الأخيرة.

وقد خصص الاجتماع، وفق بلاغ صادر عن الجهة، لتدارس مختلف صيغ مشاريع الشراكات لتنفيذ برامج في إطار الاختصاصات الذاتية والمشتركة لمجلس الجهة ومجالس العمالات والأقاليم.

وأضاف البلاغ أنه سيتم عقد شراكات بين هذه المجالس وشركاء آخرين "من أجل فك العزلة عن العالم القروي عبر التدخل المشترك في المحاور التالية: ما يفوق 400 مليون درهم لبرنامج بناء وتهيئة الطرق في العالم القروي، 150 مليون درهم لربط الجماعات بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء، و150 مليون درهم لاقتناء ما يزيد عن 400 حافلة للنقل المدرسي من أجل تغطية جميع الجماعات".

وستتولى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالجهة، يورد البلاغ عينه، "تنفيذ هذا البرنامج المشترك على مدى ثلاث سنوات 2018–2020، حيث ستعقد اجتماعات تقنية مع المجالس المعنية بحضور أعضاء مجلس الجهة عن كل إقليم وأعضاء لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة من أجل تنزيل هذا البرنامج".