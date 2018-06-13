24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3216:1319:4421:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. همسة في أذن دعاة الهوية الصماء (5.00)

  2. استطلاع: 90% يعتبرون الأعمال التلفزيونية الرّمضانية "ضعيفة" (5.00)

  3. مصطلحات كرة القدم باللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني (5.00)

  4. هكذا جذب "كنز" مزعوم مئات الأشخاص إلى سفح جبل "سرغينة" (5.00)

  5. قمة سنغافورة .. ترامب يبشر بـ"تاريخ جديد" مع كوريا الشمالية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | موظفون ينددون بـ"احتقان" مديرية التربية بطنجة

موظفون ينددون بـ"احتقان" مديرية التربية بطنجة

موظفون ينددون بـ"احتقان" مديرية التربية بطنجة
هسبريس من طنجة
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 01:21

أدانت جمعية موظفات وموظفي المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بطنجة أصيلة ما وصفتها بــ "أساليب الاستفزاز والترهيب التي مورست وتمارس على موظفات وموظفي المديرية الإقليمية من طرف بعض رؤساء المصالح".

وحمّلت الجمعية، في بلاغ صادر عنها توصلت به هسبريس، المديرة الإقليمية "مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع بالمديرية من احتقان، وكل ما سيترتب عن ذلك"، مطالبة الوزارة والأكاديمية "بالتدخل الفوري لاحتواء الوضع وتدارك ما يمكن تداركه"، محذرة من استهداف أي موظف أو موظفة بالمديرية "أيا كان شكل الاستهداف"، داعية جميع موظفات وموظفي المديرية "إلى التحلي باليقظة والتعبئة الكاملة للانخراط في الأشكال الاحتجاجية".

وفي الوقت الذي كانت فيه الجمعية تنتظر من المديرة الإقليمية تفاعلا حقيقيا وإيجابيا مع مطالب موظفات وموظفي المديرية التي رفعتها إليها الجمعية عبر عدة محطات، يضيف البلاغ ذاته، "نهجت المديرة الإقليمية أسلوب صب الزيت على النار من خلال بعثها رؤساء المصالح قصد ثني الموظفين عن المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضدا على إرادتهم التي سبق أن عبروا عنها، مستغلين بذلك نفوذهم، خلافا لما ينص عليه الدستور في الباب 12 من الفصل 155".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.