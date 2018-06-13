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كُتّاب وآراء
موظفون ينددون بـ"احتقان" مديرية التربية بطنجة
أدانت جمعية موظفات وموظفي المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بطنجة أصيلة ما وصفتها بــ "أساليب الاستفزاز والترهيب التي مورست وتمارس على موظفات وموظفي المديرية الإقليمية من طرف بعض رؤساء المصالح".
وحمّلت الجمعية، في بلاغ صادر عنها توصلت به هسبريس، المديرة الإقليمية "مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع بالمديرية من احتقان، وكل ما سيترتب عن ذلك"، مطالبة الوزارة والأكاديمية "بالتدخل الفوري لاحتواء الوضع وتدارك ما يمكن تداركه"، محذرة من استهداف أي موظف أو موظفة بالمديرية "أيا كان شكل الاستهداف"، داعية جميع موظفات وموظفي المديرية "إلى التحلي باليقظة والتعبئة الكاملة للانخراط في الأشكال الاحتجاجية".
وفي الوقت الذي كانت فيه الجمعية تنتظر من المديرة الإقليمية تفاعلا حقيقيا وإيجابيا مع مطالب موظفات وموظفي المديرية التي رفعتها إليها الجمعية عبر عدة محطات، يضيف البلاغ ذاته، "نهجت المديرة الإقليمية أسلوب صب الزيت على النار من خلال بعثها رؤساء المصالح قصد ثني الموظفين عن المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضدا على إرادتهم التي سبق أن عبروا عنها، مستغلين بذلك نفوذهم، خلافا لما ينص عليه الدستور في الباب 12 من الفصل 155".