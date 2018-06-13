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"اتحادية الأحرار" تفتح أنشطتها بمسابقة للتجويد

"اتحادية الأحرار" تفتح أنشطتها بمسابقة للتجويد
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:05

تحت رئاسة النائبة البرلمانية أسماء اغلالو، افتتحت اتحادية حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الرباط، أولى أنشطتها بمناسبة شهر رمضان‏ ‏بتنظيم مسابقة لتجويد القرآن الكريم، شملت ثلاث فئات عمرية من مختلف فروع الاتحادية، "بهدف تكريس ‏المبادئ والقيم الدينية وإبراز المواهب والطاقات لدى مختلف المشاركات والمشاركين".

وقد تم توزيع جوائز قيمة للفائزين، ‏ومنح شواهد ‏تقديرية لكافة المشاركين قصد تشجيع مواهبهم.

‏كما تلا ذلك تنظيم حفل حنّاء أقيم ‏لفائدة مجموعة ‏من الفتيات اللواتي ‏توافدن ‏إلى مقر الحزب بالرباط في اليوم الموالي، "‏قصد ‏الاحتفال والاحتفاء بهن ‏في جوي مليء بالبهجة ‏والسرور، ‏وتم أخذ صور تذكارية لهن ‏‏باللباس التقليدي إحياء ليلة القدر كما تحث على ذلك التقاليد المغربية.

وفي ختام ‏هذه الأنشطة، ‏قامت اغلالو بتوزيع ملابس العيد على 200 ‏مستفيدة ومستفيد، لإدخال ‏البسمة على فئة كبيرة من الأطفال الذين استفادوا من هذه المبادرة.

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