24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:32
|16:13
|19:44
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جهة طنجة تتدارس فك العزلة عن العالم القروي
- التهافت على المحلات التجارية مع اقتراب العيد يخنق شوارع البيضاء
- وزارة الفلاحة: مسحوق الحليب لا يمثل خطرا صحيا
- بن قنة .. خاوا ماشي عداوة
- عمرو خالد: هذه 5 مبادئ إنسانية في خطبة النبي ﷺ بحجة الوداع
رسميا .. المغرب يفشل في تحقيق حلم استضافة مونديال 2026 (5.00)
عائق اللغة يصدم زوار "المونديال الروسي" قبل ضربة البداية (5.00)
قمة سنغافورة .. ترامب يبشر بـ"تاريخ جديد" مع كوريا الشمالية (5.00)
- أخنوش: "المغرب الأخضر" يخدم إنتاج الحليب ويخلق وفرة ملحوظة - (271)
- مصادر من "الفيفا": الملف الأمريكي سيحظى بتنظيم مونديال 2026 - (116)
- ألمانيا تعلن التصويت على "الملف الأمريكي" لتنظيم مونديال 2026 - (87)
- باحثون: ملائكة مكناس وكنز سرغينة هذيان والتفاف على المقاطعة - (86)
- الغاز يصادم الجزائر بأوروبا .. والعالم ينتظر مشروع الرباط وأبوجا - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"اتحادية الأحرار" تفتح أنشطتها بمسابقة للتجويد
تحت رئاسة النائبة البرلمانية أسماء اغلالو، افتتحت اتحادية حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الرباط، أولى أنشطتها بمناسبة شهر رمضان بتنظيم مسابقة لتجويد القرآن الكريم، شملت ثلاث فئات عمرية من مختلف فروع الاتحادية، "بهدف تكريس المبادئ والقيم الدينية وإبراز المواهب والطاقات لدى مختلف المشاركات والمشاركين".
وقد تم توزيع جوائز قيمة للفائزين، ومنح شواهد تقديرية لكافة المشاركين قصد تشجيع مواهبهم.
كما تلا ذلك تنظيم حفل حنّاء أقيم لفائدة مجموعة من الفتيات اللواتي توافدن إلى مقر الحزب بالرباط في اليوم الموالي، "قصد الاحتفال والاحتفاء بهن في جوي مليء بالبهجة والسرور، وتم أخذ صور تذكارية لهن باللباس التقليدي إحياء ليلة القدر كما تحث على ذلك التقاليد المغربية.
وفي ختام هذه الأنشطة، قامت اغلالو بتوزيع ملابس العيد على 200 مستفيدة ومستفيد، لإدخال البسمة على فئة كبيرة من الأطفال الذين استفادوا من هذه المبادرة.