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الرئيسية | جهات | "ليلة العرائس" تحتفي بصغيرات وزان في رمضان

"ليلة العرائس" تحتفي بصغيرات وزان في رمضان

"ليلة العرائس" تحتفي بصغيرات وزان في رمضان
هسبريس من وزان
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 07:42

احتفت فعاليات جمعوية بصغيرات وزارن في "ليلة العرائس"، عن طريق "التنكيف" وحفل حناء استفادت منه أكثر من 70 طفلة و30 طفلا.

الليلة الرمضانية التي احتضنتها قاعة دار الشباب المسيرة، ليلة السابع والعشرين من رمضان، عرفت، علاوة على "التنكيف" والحناء، فقرات فنية أدتها فرق فولكلورية شعبية على أنغام أغاني الطقطوقة الجبلية وفرق أهل توات والدقة الوزانية.

وتأتي ليلة العرائس، بحسب الحسني العلوي بدر، رئيس جمعية المسرح المركزي، في إطار تخليد سنوي تحرص جمعية المسرح المركزي على تنظيمه من خلال الاحتفاء بالصغيرات وإدخال البهجة والسرور على نفوسهن، مشيرا إلى أن النشاط جاء بدعم من المديرية الإقليمية للشباب والرياضة، بتنسيق مع حركة الطفولة الشعبية بالمدينة ذاتها.

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