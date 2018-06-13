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كُتّاب وآراء
تسليم رخص إستثنائية لاستغلال الفحم في جرادة
عرفت مدينة جرادة تسليم رخص استثنائية لاستغلال الفحم الحجري بآبار الفحم، صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، لفائدة رؤساء خمس شركات وتعاونية واحدة.
وبحسب بلاغ لعمالة الإقليم فإن عملية تسليم الرخص، التي أشرف عليها عامل الإقليم مبروك ثابت رفقة مدير المعادن بوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة علي ملوكي، تندرج في إطار أجرأة التعهدات التي تم الالتزام بها في سياق التفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة المحلية، لا سيما في ما يتعلق بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمستغلي آبار الفحم الحجري بطريقة عشوائية بجرادة (عمال السندريات).
وأضاف المصدر أن الشركات والتعاونية المستفيدة ستتمكن من تسويق منتوجها من الفحم الحجري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الكهرباء، في إطار اتفاقية شراكة تستوجب تمكين العمال المشتغلين من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتأمين، فضلا عن احترام شروط السلامة.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق تسليم رخص استثنائية لاستغلال الفحم الحجري، في مناسبة سابقة، صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة لفائدة أربع تعاونيات.