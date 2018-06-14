أطفال أسر معوزة ينالون ألبسة العيد في الدشيرة

رشيد بيجيكن من أكادير

استفاد 120 طفلا من ملابس جاهزة وفرتها جمعية "صوت الطفل" بأكادير الكبير، خلال حفل أقيم بمقر الجماعة الترابية الدشيرة الجهادية، بعمالة إنزكان آيت ملول، تحت شعار "ترسيخا لثقافة التآزر والتضامن داخل المجتمع المغربي".

المبادرة الاجتماعية "كسوة العيد" دأبت جمعية صوت الطفل على تنظيمها منذ سبع سنوات خلت، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وتستهدف أطفالا ينحدرون من أسر معوزة من مختلف أحياء مدينة الدشيرة ونواحيها.

فاطمة عريف، رئيس جمعية "صوت الطفل"، قالت في تصريح لهسبريس: "سيرا على ما دأبت عليه الجمعية من مبادرات لفائدة الطفولة، فإنها تغتنم فرصة شهر رمضان الأبرك لتجسيد واحد من أدوارها الإنسانية والاجتماعية، من خلال كسوة العيد، ترسيخا لثقافة التآزر والتضامن داخل المجتمع المغربي".

وأوضحت المتحدثة أن جمعيتها، "ورغبة منها في المشاركة في المبادرات الرامية إلى إدخال البهجة والسرور على نفوس أبناء الأسر المعوزة والمحتاجة، ومشاركتهم فرحة العيد من خلال توفير الكسوة لهم من أجل تحقيق نوع من التكافل الاجتماعي، بادرت إلى إحياء هذه السنّة التطوعية، متمنية أن تُحقق أهدافها المسطرة، المتمثلة أساسا في إدخال الفرحة على هذه الفئة من الأطفال".