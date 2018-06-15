نزلاء سابقون يستفيدون من مشاريع مدرة للدخل

إبراهيم مغراوي من مراكش

استفاد حوالي 25 نزيلا سابقا بالمركب السجني لوداية ضواحي مراكش، الخميس، من إعانات موجهة إلى إنجاز مشاريع صغيرة، بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وبتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

العربي التيح، المنسق الجهوي للهيئة السابق ذكرها، أوضح أن هذا النشاط يأتي في إطار المبادرة الملكية رمضان 2018 التي أعطى ملك البلاد انطلاقتها مع بداية الشهر الكريم"، مضيفا "أن مجموعة من النزلاء المفرج عنهم بجهة مراكش أسفي سيستفيدون من مجموعة من المعدات الخاصة بالمشاريع المدرة للدخل".

وأورد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "المستفيدين يتوزعون على مراكش (11 مستفيدا)، وإقليم شيشاوة (واحد)، فيما الباقي (13 نزيلا سابقا) من إقليم الرحامنة"، مشيرا إلى استفادة العنصر النسوي من المبادرة نفسها، ومبرزا أن التكلفة الاجمالية للمشروع تناهز 488 ألف و678.83 درهم، كدفعة أولى من الغلاف المالي لاتفاقية إطار لمليون و600 ألف درهم"، وفق تعبيره.

وأردف العربي التيح "أن التجهيزات التي وزعت على المستفيدين متنوعة بحسب الإمكانات والمعرفة العملية والتجارب التي يملكها النزيل، الذي يلتحق بمركز المصاحبة وتسهر على تتبعه خلية تضم مرافقين اجتماعيين يملكون الكفاءة لتكوين مشروع والعمل على إنجاحه، حتى نمكن هذه الفئة من انتمائها الإنساني وتحس بكرامتها، كما تنص على ذلك تعليمات ملك البلاد"، على حد قوله.

وأوضح المسؤول الجهوي نفسه "أن المستفيدين من هذا المشروع ينقسمون إلى نوعين؛ منهم من تلقى تكويناتهم داخل المؤسسة السجنية كفضاء للإبداع والتكوين والتأهيل، ومنهم من يمتلكون تجارب قبل ولوجهم المؤسسة السجنية".