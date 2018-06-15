خطيب العيد بـ"الزهور": صيام رمضان تربية للإرادة

رشيد الكويرتي من فاس

أكد خطيب صلاة عيد الفطر التي أقيمت بمصلى ملعب حي الزهور بفاس على أن صيام شهر رمضان أعظم مرب للإرادة وكابح لجماح الأهواء، مبينا أن الصوم ينمي في نفس صاحبه قوة الإرادة للصبر على الشهوات المباحة، ليس في هذا الشهر وحسب، ولكن طوال الشهور والأيام.

واستهل الخطيب خطبته بتهنئة المصلين بيوم عيد الفطر السعيد، وخاطبهم قائلا: "هذا اليوم المبارك العظيم اجتمعنا فيه عند رب كريم احتفاء بختم صيام رمضان، شهر العبادة والتقرب إلى الرحمان، شهر الصيام والقيام، شهر القرآن والجود والقيام، شهر تزكية النفس وطرد وساوس الشيطان، شهر ازداد فيه إيماننا وتقوت فيه إرادتنا واستفادت منه أجسامنا، شهر تضاعفت فيه الحسنات ومحيت فيه السيئات، وارتفعت فيه الدرجات، شهر تقربت فيه نفوس إلى رحمان منان، وعتقت فيه نفوس من النيران".

خطيب صلاة العيد بمصلى ملعب حي الزهور بفاس أكد، في صدر خطبته، أن "الله سبحان وتعالى فرض علينا صيام رمضان إلا لحكم ومصالح يرتفع بها الإنسان، ومن هذه المصالح وهذه الحكم تربية الإرادة وتقويتها"، مشيرا إلى أن "الصائم وهو صائم في نهار رمضان، ما أمسك عن المبيحات مما تشتهيه النفس من المأكولات والمشروبات، إلا بإرادة، وما ترك المحرم من العادات واجتنب الوقوع في المهالك والشبهات، إلا بإرادة، التزما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل، فإن سابه أحدهم أو شاتمه أو قاتله، فليقل اللهم إني صائم مرتين".

"فإذا كنت، أيها الصائم، قد تركت الطعام والشراب وأنت تشتهيه بإرادتك، وتركت الرفث والصخب والجهل والشتم بإرادتك، تركت هذا كله في ساعات طوال من النهار ملكت فيها زمام نفسك، واستطعت فيها أن تلزمها طاعة ربك وخالقك، إذا كنت قد استطعت فعل هذا كله في رمضان، فإنك تستطيع أن تمتثل لأوامر ربك وأن تجتنب نواهيه في سائر الشهور والأيام"، يقول الخطيب ذاته، مبينا أن "ذلك هو معنى التقوى التي شرع الصيام لأجلها، مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات".

وخلص خطيب مصلى ملعب حي الزهور، التي غصت بمئات المصلين من مقاطعة سايس بفاس، إلى التحلي بالإرادة الإيجابية، وأكد أنه ما أحوجنا إليها أفرادا وجماعات، موضحا ذلك بقوله: "إرادة موجهة لفعل الخيرات، وعمل الصالحات، وترك المنكرات"، مشيرا إلى أنه "من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل في كل واحد منا أصلا لهذه الإرادة، بل الإرادة هي مراد التكليف ومراد الحساب والعقاب والجزاء".

وأوضح الخطيب ذاته أن "ربنا سبحانه وتعالى قد أسند، وهو الفعال بما يريد، هذه الإرادة إلى عباده في آيات كثيرة ورتب عليها الجزاء، وهذا يدل على أن حسابهم وجزاءهم يرجع إلى اختيارهم وإرادتهم"، موردا أن "من الناس من يريد الدنيا العاجلة، ومنهم من يريد الآخرة الآجلة"، مستحضرا في هذا السياق ما أورده سبحانه وتعالى في حق الصنف الأول أن "من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يرخصون"، ثم قال تعالى: "أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبس ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون"، مشيرا إلى أنه، في المقابل، فإن للصنف الثاني، المتمتع بالإرادة والمتحلي بالعمل، جزاء في الآخرة، مصداقا لقوله تعالى: "ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا".

يذكر أن صلاة عيد الفطر بمدينة فاس، التي انطلقت في وقت موحد حدده المجلس العلمي المحلي، وهو السابعة صباحا، أقيمت بمصليات رسمية أعلنت عنها للعموم المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة فاس مكناس، وهي مصلى السعديين بملعب السعديين، ومصلى بندباب بعين قادوس، ومصلى القباب بباب الفتوح، ومصلى المركب الرياضي بطريق صفرو، ومصلى ملعب حي الزهور، ومصلى أم القرى بحي بنسودة، ومصلى ملعب حي الأدارسة جوار مسجد البركة، ومصلى ملعب باب الفتوح بدوار ريافة، فضلا عن مصلى السخينات بسيدي حرازم.