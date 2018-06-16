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الرئيسية | جهات | الزفزافي: فرحة عيد الفطر سرقت من الريف سنتين

الزفزافي: فرحة عيد الفطر سرقت من الريف سنتين

الزفزافي: فرحة عيد الفطر سرقت من الريف سنتين
هسبريس - أمال كنين
السبت 16 يونيو 2018 - 12:50

عاد أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الريف"، لتوجيه سهام انتقاده إلى الحكومة الحالية، واصفا إياها بـ"الانفصالية"، ومشددا على "ما يطال منطقة الريف من تهميش ولعنة"، وفق تعبيره.

الزفزافي، وضمن "فيديو" جديد بثه من داخل غرفة ابنه التي اعتاد أن يطل منها على متتبعيه خلال "فترة الحراك"، تحدث عما اعتبره "لعنة تطال منطقة الريف"، قائلا: "في هذه المنطقة نعيش لعنة مقاومتنا للاستعمار ...ارحمونا وارحموا أبناءنا في هذا الوطن لأننا تعرضنا للكثير في منطقتنا منذ عقود خلت ...ألا يكفينا هذا؟".

وتوجه الزفزافي بخطابه إلى الحكومة الحالية التي وصفها بـ"الانفصالية" قائلا: "أخاطب الحكومة التي ظلمتنا بأغلبيتها، والتي وصفتنا بالانفصاليين، رغم أنها هي الانفصالية .. فحتى المعلمة الوحيدة التي توجد هنا وتربطنا بتاريخ الراحل محمد الخامس قمتم بهدمها دون سبب"، متحدثا عن "مسجد محمد الخامس الذي يعتبر من المآثر التاريخية بالمنطقة"، على حد وصفه.

وتابع الزفزافي: "أولئك الذين سرقوا منا فرحة العيد، ومن وزعوا أبناءنا على سجون المملكة، حاولتم قدر الإمكان أن تفسدوا علينا فرحة العيد لسنتين .. لقد انتصرتم؛ لكننا نقول لكم عزة المهزوم وخيبة المنتصر".

وواصل المتحدث: "اتركوا لنا الوطن وأبناءنا، لقد انتظرنا دون جدوى، سنظل ننتظر ولن يموت الأمل فينا، إذ علينا أن نهنأ في وطننا وأن نلمس حريته وديمقراطيته، فنحن نطلب فقط ما يقوله الدستور والشرائع السماوية".

وكان معتقلو "حراك الريف"، الذين تتم محاكمتهم باستئنافية الدار البيضاء، أعلنوا يوم الأربعاء الماضي مقاطعتهم باقي الجلسات التي بلغت مرحلة تقديم مرافعات الطرف المدني بعد الانتهاء من الاستماع إلى الشهود.

وقرر المعتقلون منذ أكثر من سنة، خلال الجلسة التي عقدت بغرفة الجنايات في الملف الذي يتابع فيه 49 متهما، وفق مذكرة كتابية سلمت لرئيس الهيئة، علي الطرشي، مقاطعة ما تبقى من جلسات المحاكمة، تعبيرا منهم عن احتجاجهم على مسارها.

وقال ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الريف" الذي قام بتلاوة المذكرة، إن "الانتظارات المبدئية للمعتقلين من هذه المحاكمة تتجلى في أن تكون عادلة ومنصفة؛ وذلك عبر التزام المحكمة بالحياد، وانحيازها فقط إلى جانب الحق والحقيقة، وعدم السماح لأي جهة كانت أن تجعلها أداة لتصفية حساباتها ضد طرف آخر مهما كان شأن هذه الجهة أو نفوذها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - دعوة الحق السبت 16 يونيو 2018 - 13:03
هل نسيت ان الريف سرق أفراح الأعياد من عدد كبير من العائلات المغربية بسبب تعنتكم و مغالاتكم في إحداث الفوضى و الشغب بالشارع العام بتحريض من ابنك؟؟؟؟
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2 - somo السبت 16 يونيو 2018 - 13:08
اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.... امين يارب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه
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3 - العجب السبت 16 يونيو 2018 - 13:08
بالعكس انت الفرح عندك على مدار السنة بالتنقل بين الدول الأوروبية و صرت سياسي و دبلوماسي
انت تضحك على مين؟
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4 - خليلوفيتش السبت 16 يونيو 2018 - 13:11
كلنا مغاربة نطالب بإطلاق سراح أبناء هذا الوطن نشطاء حراك الحسيمة نشطاء حراك جرادة نريد عيشا كريما كفى إستهتارا بمطالب الشعب لا نريد أن نصل إلى ما لا يحمد عقباه
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5 - prof السبت 16 يونيو 2018 - 13:13
اللهم اصلح حالنا الى احسن حال اللهم يسر على اولادنا ما صعب عليهم اللهم من اراد ببلادنا واولادنا شرا فرد كيده في نحره صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين امين يارب العالمين
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6 - aro السبت 16 يونيو 2018 - 13:26
أصلا نتما معندكم العيد دائمآ .لا أجواء.
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