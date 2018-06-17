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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بالسهول الداخلية وبالجنوب الشرقي للبلاد، كما سي لاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، خلال الليل والصباح، مصحوبة بكتل ضبابية على السواحل.
وستهم سحب أخرى غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية ورعد محلي مرتفعات الأطلس، وستمتد، خلال الليلة الموالية، حتى هضاب الفوسفاط ووالماس والسهول والسواحل الشمالية، فضلا عن مرور سحب كثيفة شيئا ما آتية من الجنوب ومحملة بقطرات مطرية ضعيفة ورعد محلي بالشمال الشرقي للاقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء مستقرة بباقي الجهات مع مرور سحب عليا محليا. كما ستهم زوابع رملية محلية خفيفة بالسفوح الجنوبية الشرقية.
وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية بعض الشيء من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ومن الشمال بالسواحل الجنوبية، غير أنها ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن الشمال أحيانا من الغرب بباقي الأرجاء.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، وما بين 15 و20 درجة بباقي الأرجاء.
وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و29 درجة بمرتفعات الأطلس والسواحل، وما بين 30 و36 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة واللوكوس وهضاب الفوسفاط وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وسوس وشمال الاقاليم الجنوبية، وما بين 36 و40 درجة بجبال الريف والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية.