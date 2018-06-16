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أنشطة رمضان‬ تحسن ظروف الاعتقال في وزان

أنشطة رمضان‬ تحسن ظروف الاعتقال في وزان
هسبريس من الرباط
السبت 16 يونيو 2018 - 19:10

احتضن السجن المحلي لمدينة وزان، طيلة شهر رمضان، أنشطة مختلفة لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسة، بهدف تحسين ظروف الاعتقال والمعتقلين.

وفي هذا الصدد عرفت المؤسسة تنظيم إفطار جماعي تخللته جلسة تواصلية بين سجينات وخلية شؤون المرأة وقضايا الأسرة التابعة للمجلس العلمي بـ"دار الضمانة"؛ كما تم على هامش ذلك تنظيم مسابقة وحفل حناء لاختيار أحسن نقش على الثوب من إبداع نزيلات.

وشكل الشهر المبارك فرصة للتنافس الرياضي بين السجناء من خلال برنامج حافل ومسابقات في كرة القدم المصغرة وكرة الطاولة، بالإضافة إلى كرة السلة، وهي الأنشطة التي عرفت مشاركة واسعة واستحسانا في صفوف نزلاء المؤسسة السجنية وتتويج الفائزين.

كمال محمد، مدير السجن المدني لوزان، قال إن هذه الأنشطة تأتي في سياق العمل الاجتماعي الذي تقوم به المؤسسة السجنية عبر تكثيف البرامج الثقافية والرياضية بهدف أنسنة ظروف الاعتقال وإدخال البهجة والسرور على قلوب نزلاء المؤسسة .

وأضاف المسؤول ذاته في تصريح لهسبريس أن هذه البرامج تساهم في مد جسور التواصل بين النزلاء ومحيطهم الخارجي بشكل يساهم في اندماجهم وسط المجتمع بعد الإفراج عنهم.

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