الرحلات السياحية العشوائية .. نقطة سوداء تخدش "رؤية 2020"

إبراهيم مغراوي من مراكش

تقوم "رؤية 2020" على الاستمرار في جعل السياحة أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب، ويتمثل طموحها في أن تكون البلاد من بين أكبر عشرين وجهة عالمية بحلول عام 2020، بمضاعفة حجم القطاع وطاقته الاستيعابية، مع إنشاء 200.000 سرير جديد، وخلق 470.000 وظيفة مباشرة جديدة في جميع أنحاء البلاد (1 مليون بحلول عام 2020).

لكن هذا التفاؤل المشروع تعترضه عدة عوائق، كانتشار القطاع غير المهيكل والمرشدين غير القانونيين والنقل السياحي السري، وهي ظواهر برزت مع ظهور دور الضيافة نهاية القرن الماضي، وساهمت في استشراء نقط بيع عشوائية للرحلات السياحية (ramassage)، ما أضحى يفرض تدخلا منظما ومعقلنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لبلوغ أهداف "رؤية 2020".

نقط البيع السوداء

"يشكل انتشار نقط البيع غير القانونية بكل من ممر الأمير والأزقة المجاورة لساحة جامع الفنا العالمية خطرا يهدد قطاعا مهيكلا يتكون من 200 وكالة أسفار تشغل ما يفوق من 1000 مستخدم، ما يعني تعريض هذه الشريحة للتشرد والبطالة"، هكذا اختار توفيق مديح، رئيس الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار مراكش آسفي، عرض درجة الخطر الذي يتهدد قطاع السياحة بالمدينة الحمراء خاصة، وزاد متسائلا ضمن تصريح لهسبريس: "كيف يسمح لنقط عشوائية لبيع الرحلات السياحية أن تنتشر بممر الأمير والأزقة المحاذية لساحة جامع الفنا، وبإقليم الحوز حيث الكل يقوم بالحجز كأصحاب البغال والمطاعم؟".

محمد كوكاس، عن النقابة الجهوية للنقل السياحي (إ.ع.ش.م)، أوضح من جهته لهسبريس أن نقط بيع الرحلات السياحية العشوائية بادية لعناصر الأمن والسلطة والمسؤولين، وتعرض السياح لمعاملات سيئة، كالنصب؛ "لأن مسيري هذه النقط السوداء يوهمون السائح بعروض مغرية بخصوص المبيت والأكل والنقل فيفاجأ بتعرضه للاحتيال بتركه دون رحلة أو بجولة سيئة ورديئة التغذية والمبيت، ما يعطي صورة سلبية عن سياحة البلد"، وفق تعبيره.

وأورد هذا الفاعل النقابي أن "صمت المسؤولي يشجع هذه النقط التي تسيء إلى قطاع السياحة وتدفع مجموعة من السائحين إلى رفض العودة لزيارة المغرب، والعمل على نشر المعاملة السيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يضر برؤية 2020"، وفق قوله.

النقاط السوداء للرحلات السياحية العشوائية تجدها أمام المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، وحتى مراكز تقديم الخدمات الإنجابية، بدون سند قانوني وبثمن بخس، طمعا في ربح صاف بدون أداء ضرائب للدولة وممارسة مهنة مخولة فقط لوكالات الأسفار، التي لها الحق في تنظيم الرحلات بشكل قانوني طبقا لدفتر تحملات، والتي تؤدي ضرائب مهمة للدولة لكنها أصبحت مهددة بالإفلاس، حسب كل من مديح وكوكاس.

إن السائح الذي يتمكن من الاستفادة من الجولات السياحية العشوائية يتعرض للابتزاز والمضايقات وسوء المعاملة، ويبيت في خيام بزاكورة أو مرزوكة، لا تتوفر على مواصفات الجودة، مع تغذية رديئة، حسب المصدرين السابق ذكرهما، اللذين تأسفا لما وصفاه بـ"الوضع المزري الذي آل إليه قطاع السياحة بالمدينة الحمراء، في ظل غياب مراقبة دائمة للمحلات التي تنتشر أمامها اللوحات الإشهارية للرحلات العشوائية".

وطالب كل من مديح وكاكوس بمحاسبة صارمة لأصحاب المحلات التي تنتشر أمامها اللوائح الإشهارية المذكورة، بفرض عقوبة غرامية قاسية وإغلاق المحل كعقاب ردعي سيعيد الاعتبار للسياحة بمراكش.

رداءة الطعام والنقل

هسبريس حاولت العثور على الوكالات غير النظامية بساحة جامع الفنا، وبعد محاولات مضنية تمكنت من إقناع مشرفين على واحدة منها بتقديم وجهة نظرهما في موضوع هذا الروبورتاج، فأوضحا أن القطاع يشغل حملة الشهادات العليا، ويمتص نسبة كبيرة من آفة البطالة، بحسبهما.

وبعد اعترافهما بكل ما ورد من ملاحظات على لسان مديح وكوكاس، ألقى المشرفان على الوكالة غير النظامية باللائمة على دور الضيافة "التي انتشرت في المدينة الحمراء كالفطر، وأصبحت تقوم بكل شيء، متجاوزة وظيفة الإيواء؛ فهي تتقاضى من السائح ثمن الرحلة ليوم في حدود 500 أو 600 درهم أو أكثر (800 أو 1000 درهم)".

وتعتمد الوكالات ثمنا بخسا لا يتجاوز 300 أو 400 درهم، "وهو ثمن لا يمكن أن يوفر مركبة مريحة وتغذية صحية"، وفق مديح وكوكاس.

وأرجع المتحدثان الأخيران تدني هذا القطاع إلى "المنافسة بين الوكالات غير القانونية، والتي لا تمت لأخلاق المسلمين بصلة، كما حث على ذلك الحديث النبوي بلفظ: ‏"‏لا يبيع الرجل على بيع أخيه...إلا أن يأذن له"‏، وفي قول آخر: ‏‏"‏لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر"؛ فمعظم هذه المؤسسات تعرض على السائح ثمنا يقل عما قدم له من وكالة أخرى، ما يجعله يبحث عن الأرخص، وبذلك يتحمل هو الآخر مسؤولية ما يقدم له من منتج سياحي رديء".

حملات وتسوية

أجمع مصدر مسؤول بالسلطة المحلية بمنطقة جامع الفنا، وفدوى أشبالي، مندوبة وزارة السياحة بمراكش، على كونهما يقومان بواجبها كما ينص عليه القانون؛ فبالنسبة للأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أوضح أن "أعوان السلطة والقوات المساعدة يقومون بحجز كل ما يعرض بممر الأمير والأسواق المجاورة لساحة جامع الفنا بشكل غير قانوني، وهذا أقصى ما يمكن القيام به، لأن هناك جهة وصية على قطاع السياحية وتعرف الوكالات المنظمة وغير القانونية"، وفق تعبيره.

أما أشبالي فقالت لهسبريس إن "كل منتحل للإرشاد السياحي ووكالات الأسفار يخضع للقانون الجنائي"، مضيفة: "ليست مسؤولية مباشرة لمندوبية السياحة، ولكن، وبما أن الأمر يمس السائح، فإننا نتدخل عبر حملات المراقبة والتحسيس التي أعطت نتائج إيجابية، فعدد كبير من المستهدفين استطاعوا الانتقال إلى القطاع القانوني، فاستفادوا من تسوية وضعيتهم كوكالات أسفار منظمة".

وأردفت المسؤولة ذاتها: "نقوم كذلك بحملات مراقبة مستمرة لهذه النقط السوداء ودور الضيافة والفنادق، بمعية لجنة مختلطة بمشاركة جمعية وكالات الأسفار، التي تتقدم بشكاية حين ضبط حالة غير قانونية"، مشيرة إلى أن "محاربة الرحلات السياحية العشوائية تحتاج إلى جهود كل السلطات والهيئات الجمعوية والنقابية المعنية بالقطاع السياحي".

يذكر أن هسبريس حاولت الحصول على وجهة نظر جمعية دور الضيافة بمراكش، لكنها لم تتوصل بأي رد من رئيسها كريستوف أوبيير.