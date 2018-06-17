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غرق البيضاء في الأزبال أيام عيد الفطر يستنفر شركات النظافة

غرق البيضاء في الأزبال أيام عيد الفطر يستنفر شركات النظافة
هسبريس - عبد الإله شبل
الأحد 17 يونيو 2018 - 14:00

عاشت معظم مقاطعات الدار البيضاء، خلال اليومين الماضيين، تزامنا مع أيام عيد الفطر، على وقع انتشار كبير للنفايات.

وشهدت مختلف الأحياء والشوارع بالعاصمة الاقتصادية تكدس الأزبال في الحاويات وبجانبها، في غياب تام لشاحنات الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة من أجل تفريغها وتنظيف الأحياء.

وعبّر عدد من المواطنين عن تذمرهم من انتشار الأزبال في الشوارع وبالقرب من التجمعات السكنية، في غياب الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة.

وأكد مواطنون أن يومي الجمعة والسبت عرفت فيهما الحاويات تكدسا للأزبال، في غياب تام لرجال النظافة؛ وهو ما جعل الروائح الكريهة تزكم الأنوف وتسهم في انتشار الناموس و"شنيولة".

من جهتهم، عبّر المستشارون بالمقاطعات عن استيائهم على الوضع الذي آل إليه قطاع النظافة خلال أيام عيد الفطر، بالرغم من كونه لا يشهد كمية الأزبال مقارنة مع عيد الأضحى.

ولفت بعض الأعضاء الذين تحدثت الجريدة إليهم إلى كون الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية قد أبانت عن عجز كبير خلال اليومين الماضيين.

وشدد هؤلاء المسؤولون الجماعيون على أنه يستوجب على مجلس المدينة التدخل العاجل لدفع شركة الدار البيضاء للخدمات التي فوضت شركتين أخريين لتسيير القطاع من أجل تحميلهما مسؤولية الالتزام بدفتر التحملات، إلى جانب دفعه الشركة اللبنانية التي قام بفسخ العقد معها إلى احترام ما تم التوافق عليه إلى حين إطلاق طلب عروض جديد.

وعرفت مقاطعات عين السبع والحي الحسني وسباتة وأنفا وغيرها، خلال اليومين الماضيين ، انتشارا واضحا للأزبال؛ وهو ما جعل الاستياء يعم مختلف المواطنين من هذه الوضعية غير اللائقة بمدينة من حجم مدينة الدار البيضاء التي تعد العاصمة الاقتصادية للمملكة.

واضطرت الشركات المفوض لها تدبير القطاع إلى التحرك المستعجل مساء يوم السبت من أجل إعادة الأمور إلى مجراها، حيث جندت أطقمها لهذه المهمة.

ومعلوم أن العاصمة الاقتصادية يرتقب أن تشهد إطلاق طلب عروض من أجل تنافس الشركات على تدبير قطاع النظافة بالمدينة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Youssef الأحد 17 يونيو 2018 - 14:28
Candidature à la coupe du monde 2026
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2 - مواطن الأحد 17 يونيو 2018 - 14:32
الدار البيضاء عنوان للفوضى والتسيب بامتياز. الازبال تغطي كل مكان وعدد الحمير يفوق عدد السكان واحتلال الملك العمومي. واكثر ما يستفز المغاربة هو احتلال المقاهي للشوارع خاصة في شهر رمضان وهادا يدل على فساد المسؤولين وتلقيهم رشاوي مقابل الصمت وووو........الحصول لانستحق تنظيم كأس العالم و لا كأس الرايب
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