24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:33
|17:14
|20:45
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرقم السري
- الرئيس بوتين والهجرة الفرنكوفونية غير الشرعية!
- الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط
- تأثير الشّعر الأندلسيّ في فِيثِينْطِي ألِكْسَنْدرِي
- عزيز بوحدوز "المخطئ" .. الاعتذار يكفي المغاربة
العنزي والشاب خالد يرفعان معنويات "الأسود" بأغنية مغربية (5.00)
التوهج يعود إلى "حراك الريف" ببرنامج لإطلاق سراح المعتقلين (5.00)
رصيف الصحافة: عقوبات مالية تنتظر مشجعين مغاربة في روسيا (5.00)
- 50 برلمانيا يسافرون إلى روسيا لمتابعة "المونديال" من أموال الدولة - (256)
- "الأسود" يتجاوزون الحزن ويكشرون عن "أنيابهم" لالتهام البرتغال - (106)
- الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط - (69)
- بوحدوز يجدد طلب الصفح ويعد المغاربة بالتعويض - (62)
- مفاجأة مدوية في المونديال .. عناد المكسيك يُعطل الآلات الألمانية - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طرق تطوان تتعزز بنفقين لاستقبال المصطافين
تستعد "الحمامة البيضاء"، على غرار أغلب المدن الساحلية بالمملكة، لاستقبال أفواج المصطافين والزوار الراغبين في الاستمتاع بجمال البحر والجبل، مع بداية كل صيف في موسم يطلق عليه موسم الهجرة نحو الشمال.
وفي هذا الصدد، تم افتتاح نفقين جديدين بمدينة تطوان؛ ويتعلق الأمر بنفق بحي "الرمانة" وآخر بالقرب من المحطة الطرقية الجديدة، بهدف التخفيف من وطأة الاكتظاظ الذي تشهده المدينة التي تشكل قبلة في فصل الصيف لمغاربة الداخل والخارج على حد سواء.
ومن المنتظر أن يخفف هذان النفقان من حدة الازدحام الذي تعرفه المدينة الواقعة شمال المملكة، ويعززا البنية التحتية لضمان انسيابية مرور السيارات والمركبات لولوج شواطئ المدن المجاورة.