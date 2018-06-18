طرق تطوان تتعزز بنفقين لاستقبال المصطافين

هسبريس من وزان

تستعد "الحمامة البيضاء"، على غرار أغلب المدن الساحلية بالمملكة، لاستقبال أفواج المصطافين والزوار الراغبين في الاستمتاع بجمال البحر والجبل، مع بداية كل صيف في موسم يطلق عليه موسم الهجرة نحو الشمال.

وفي هذا الصدد، تم افتتاح نفقين جديدين بمدينة تطوان؛ ويتعلق الأمر بنفق بحي "الرمانة" وآخر بالقرب من المحطة الطرقية الجديدة، بهدف التخفيف من وطأة الاكتظاظ الذي تشهده المدينة التي تشكل قبلة في فصل الصيف لمغاربة الداخل والخارج على حد سواء.

ومن المنتظر أن يخفف هذان النفقان من حدة الازدحام الذي تعرفه المدينة الواقعة شمال المملكة، ويعززا البنية التحتية لضمان انسيابية مرور السيارات والمركبات لولوج شواطئ المدن المجاورة.