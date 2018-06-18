متطوعون ينظفون مقبرة بفاس إكراما للموتى

رشيد الكويرتي من فاس

انطلقت، الأحد، حملة تطوعية لتنظيف مقبرة باب الفتوح من الأزبال المتراكمة والأعشاب والنباتات الشوكية التي غزت مختلف أرجاء هذه المقبرة، التي تعد من أقدم مقابر مدينة فاس وأكبرها مساحة.

وتميزت هذه الحملة، التي شارك فيها زهاء أربعين متطوعا، بدعم الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة فاس، التي فضلا عن تعبئتها لمجموعة من العمال لأجل ذلك، وفرت المعدات اليدوية والأكياس البلاستيكية والآليات التي تم توظيفها في إنجاح هذه المبادرة التي تروم إكرام الموتى في قبورهم، بحسب الداعين إليها.

في غضون ذلك، انتقد زكرياء الغفولي، ناشط مدني بمقاطعة جنان الورد، في تصريح أدلى به لهسبريس، إخلاف مجلس المقاطعة وعده بدعم المتطوعين في إنجاح هذه العملية، مبرزا أن الشباب، الذين أطلقوا هذه المبادرة، كانوا قد تلقوا تأكيدا من المقاطعة بتوفير الدعم اللوجيستيكي لهم، لكن تفاجؤوا، لدى تنفيذ حملة النظافة، بحسب ما ذكر الغفولي، بحضور ممثلين عن المجلس لأخذ الصور.

وأورد المتحدث ذاته أن المتطوعين في حملة النظافة هاته رفضوا الحضور الشكلي لممثلين عن مقاطعة جنان الورد، الذين قال إنهم انسحبوا من الحملة أمام احتجاجات المشاركين فيها، مشيدا بالدعم الذي قدمته لهم شركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بفاس، التي ذكر أن عمالها انخرطوا، إلى جانب المتطوعين، بجدية ونكران للذات في هذه المبادرة رغم أشعة الشمس الحارقة.

وستتواصل حملة تنظيف مقبرة باب الفتوح يوم الجمعة المقبل، بعد أن تمكنت في يومها الأول من تخليص المقبرة من الأزبال والنباتات الشوكية التي كانت تحاصر مداخلها وأطرافها من كل جانب.