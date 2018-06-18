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الرئيسية | جهات | متطوعون ينظفون مقبرة بفاس إكراما للموتى

متطوعون ينظفون مقبرة بفاس إكراما للموتى

متطوعون ينظفون مقبرة بفاس إكراما للموتى
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 18 يونيو 2018 - 09:16

انطلقت، الأحد، حملة تطوعية لتنظيف مقبرة باب الفتوح من الأزبال المتراكمة والأعشاب والنباتات الشوكية التي غزت مختلف أرجاء هذه المقبرة، التي تعد من أقدم مقابر مدينة فاس وأكبرها مساحة.

وتميزت هذه الحملة، التي شارك فيها زهاء أربعين متطوعا، بدعم الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة فاس، التي فضلا عن تعبئتها لمجموعة من العمال لأجل ذلك، وفرت المعدات اليدوية والأكياس البلاستيكية والآليات التي تم توظيفها في إنجاح هذه المبادرة التي تروم إكرام الموتى في قبورهم، بحسب الداعين إليها.

في غضون ذلك، انتقد زكرياء الغفولي، ناشط مدني بمقاطعة جنان الورد، في تصريح أدلى به لهسبريس، إخلاف مجلس المقاطعة وعده بدعم المتطوعين في إنجاح هذه العملية، مبرزا أن الشباب، الذين أطلقوا هذه المبادرة، كانوا قد تلقوا تأكيدا من المقاطعة بتوفير الدعم اللوجيستيكي لهم، لكن تفاجؤوا، لدى تنفيذ حملة النظافة، بحسب ما ذكر الغفولي، بحضور ممثلين عن المجلس لأخذ الصور.

وأورد المتحدث ذاته أن المتطوعين في حملة النظافة هاته رفضوا الحضور الشكلي لممثلين عن مقاطعة جنان الورد، الذين قال إنهم انسحبوا من الحملة أمام احتجاجات المشاركين فيها، مشيدا بالدعم الذي قدمته لهم شركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بفاس، التي ذكر أن عمالها انخرطوا، إلى جانب المتطوعين، بجدية ونكران للذات في هذه المبادرة رغم أشعة الشمس الحارقة.

وستتواصل حملة تنظيف مقبرة باب الفتوح يوم الجمعة المقبل، بعد أن تمكنت في يومها الأول من تخليص المقبرة من الأزبال والنباتات الشوكية التي كانت تحاصر مداخلها وأطرافها من كل جانب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - محمد فوغال الاثنين 18 يونيو 2018 - 09:42
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... شكراً جزيلاً لكل من ساهم في نظافة المقبرة 10/10.....أما أصحاب المقاطعة مكرهوش ياخذوا منكم ولو 1 درهم على كل مقبرة.... و أعانكم الله يوم الجمعة المقبل.... تحياتي للجميع
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1
2 - Deutschland الاثنين 18 يونيو 2018 - 10:11
مبادرة جد طيبة جزاكم الله خير .
مع الاسف الناس لاتحترم ذالك المكان ولا تستغله الا للحاجات المتخلفة
هنا في المانيا تظن انك في حديقة للتنزه وليس في مقبرة
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3 - sysadmin الاثنين 18 يونيو 2018 - 10:22
شباب اليوم هو شباب فيسبوك و سوشل ميديه يتعلم كثيرا عبر الانترنت هذا هو شباب المستقبل هذا الجيل سيدفع بلدنا الى الازدهار. لكن للاسف هناك من يعرقل كل شيئ ولا يريد الخير لبلدنا .ساعدوا الشباب اتركوا لهم كرامتهم.
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4 - ياسين الفكيكي الاثنين 18 يونيو 2018 - 10:29
تموت جوعا و في عزائك يذبحون كل الخراف تموت بعدما لم تجد مستشفى لائق تتعالج فيه و في كوتك يصلون عليك في افخم المساجد تموت بعدما عشت بدون مأوى او سكن نظيف لائق و بعد موتك يصنعون لك قبرا لائقا بكل المواصفات تموت بعد حياة كلها مهانة و بعد موتك يكرمونك في قبرك ... تعسا لأمة تهين الاحياء و تقدس الموتى !
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5 - خوك أنا الاثنين 18 يونيو 2018 - 10:35
أين هي أموال البلدية؟ لا يستفيذ منها لا الأحياء و لا الأموات. !!!
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