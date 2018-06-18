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حافلات جديدة للنقل الحضري تجوب شوارع تازة

حافلات جديدة للنقل الحضري تجوب شوارع تازة
رشيد الكويرتي
الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:02

انطلق، اليوم الاثنين في شوارع مدينة تازة، العمل بأسطول لحافلات للنقل الحضري من الجيل الجديد، والتي تتميز بكونها صديقة للبيئة ومجهزة بأحدث التقنيات، من كاميرات للمراقبة وولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة ونظام للتكييف.

وأبرز جمال مسعودي، رئيس الجماعة الحضرية لتازة، في تصريح لهسبريس، أن العمل بالأسطول الجديد للنقل الحضري بتازة يأتي في إطار صفقة جديدة للانتقال بتدبير القطاع من "عقد الامتياز" إلى "التدبير المفوض"، مشيرا إلى أن الجماعة الحضرية لتازة هيأت دفتر تحملات ببنود جديدة؛ ضمنها توفير حافلات من الجيل الجديد تراعي تطلعات السكان.

وأكد مسعودي أن حافلات الجيل الجديد للنقل الحضري بتازة هي الأولى من نوعها التي يتم العمل بها على مستوى المدن المغربية، مبرزا أن الجماعة الحضرية لتازة ستعمل على مراقبة جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين من قبل الشركة التي فازت بتدبير قطاع التدبير المفوض للنقل الحضري بالمدينة، وذلك من خلال المصلحة الدائمة للمراقبة والتتبع.

وينص عقد الصفقة الجديدة للتدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بتازة على امتداد استغلال هذا المرفق لمدة عشر سنوات من لدن الشركة الفائزة بالصفقة، تبتدئ من 18 يونيو الجاري، على أساس أن توفر هذه الشركة 35 حافلة في السنة الأولى لتصل إلى 48 حافة في السنة السابعة. كما ستغطي الحافلات 16 خطا موزعا على مختلف المحاور الطرقية بالمدينة.

من جانبه، كان محمد لمرابط، مدير شركة "فوغال بيس للنقل الحضري بتازة"، التي ظفرت بصفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري في تازة، قد قال، في حفل عرض أسطول الحافلات الجديدة، إن هدف شركته من توفير هذا الصنف من الحافلات هو تزويد مدينة تازة بأسطول نقل حضري بمعايير دولية، مشيرا إلى أن شركته اختارت طريق التحدي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - تازي حر الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:17
نحن سكان مدينة تازة نستنكر زيادة نصف درهم في تمن تدكرة
رغم ان تازة ليس فيها جمهور يكسر الحافلات او خطوط طويلةتستهلك الوقود
سوف نقاطع هاته الشركة حتى تستجيب للمطالب الشعبية
المجلس البلدي مسؤول و متواطئ مع هاته الشركة في ضرب القدرة الشرائية للمواطن
انشري يا حرة
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-24
2 - يحي بوشيخي الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:21
العقبى لمدينة أبركان.الانطلاقة الاولى للشركة.
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20
3 - المعقول الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:22
اول خبر ممتاز اسمعه عن المغرب مند سنوات في انتظار تعميم مثل هذه الحافلات في جميع المدن و يجب أيضا المحافظة على هذه الحافلات من خلال الصيانة و التوعية المراهقين على عدم الإضرار بالحافلات مبروك لسكان تازة وسيلة نقل نظيفة و محترمة للاستعمال الآدمي في انتظار إصلاح الطرق.
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32
4 - ممرضة تازية الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:23
مرحبا بالخدمات الجديدة لحافلات فوغال حافلات صديقة للبيئة هل الباعة المتجولين والفراشة اصدقاء البيئه لا بل اعداء البيئه و..... نطالب من رئيس المجلس البلادي او عامل اقليم تازة من فتح مركب السعادة الجديد للباعة المتجولين اللدين حولو ساحاتنا الى مزبلة وحديقتنا الى سوق يومي تازة اصبحت مثل سوق في قرية ما ساحة الطيران شارع فاس شارع علال بن عبدالله الى غير دالك
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11
5 - احمد القادري الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:37
ما رأي حوليش رئيس المجموعة الحضرية بالناظور
والذي قال بعظمة لسانه على اليتوب ان لا احد يقدر عليه لأنه يخاف الله
(خوفه من الله) هو الذي يدفعه لجر المدينة إلى الهاوية
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2
6 - Micro processeur الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:41
مزيان تكون عندنا حافلات بمواصفات دولية لكن المشكل فالطرقان الزينة لي عندنا من هنا 5 سنين غتساس بكثرة الحفاري والسوكوس وطلوع ونزول .
وديما مقاااطعون .
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4
7 - boujam3a الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:43
جميل أن نرى حافلات جديدة في جميع المدن المغربية لكن العكس هو الواقع في العاصمة الاقتصادية يا حصرة حيث مازالت شوارع الدارالبيضاء تجول فيها حافلات دخلت الخدمة من أيام إدريس البصري و أغلبها تم شراءها بثمن بخس لأنها من مخلفات هولندا و بلجيكا لكن المسكينة عواض أن ترتاح تم شراءها من طرف أباطرة الفساد في المدينة و هي اليوم أصبحت عبارة عن هياكل زرقاء أغلبها مائل إلى جهة اليمين أو اليسار لأن أغلب نوابضها أو ما يسمى مونتسور أصبح لا يعمل هدا المنظر من الخارج اما داخلها فتجد السائق الدي يعمل وحده و التعب و الحصرة و القلق و كل الزلات بادية على وجهه لأنه يشتغل في ظروف تشبه الاشتغال دخل حاوية للازبال حيث داخل الحافلة لا يوصف إلا بداخل حاوية للازبال حيث جل الكراسي متسخة أو بالأحرى متعفنة أو أغلبها مكسرة أما النوافذ و الأبواب فحدث و لا حرج و لم يبقى شىء جيد داخل حاوية الازبال تلك سوى الكاميرة المتبة فوق السائق و الهاتف المحمول المخصص لتواصل مع السائق المهم الحمد لله أننا لم ننجح في إستضافة كأس العالم لأن بهذه العقلية سيترك المصورون الملاعب الرياضية و ييركزون على تلك المصيبة و اشباهها
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2
8 - القضاء على اللصوص الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:44
الان صار بوسعنا ان نركب الحافلات امنين مطمئنين على هواتفنا وحافظات نقودنا والكاميرا تراقب من يعتدي عليننا لكن يجب وضع ملصق على هذه الحافلات للاخبار بان الحافلة مزودة بالكاميرا حتى لا يجازف اللصوص على سرقتنا فيدخلون السجن وهم لا يعلمون لان الوقاية افظل من العلاج
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6
9 - mehdi ait lahssain الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:46
مساكن كانو يعانيوا مع الحافلات للي قبل .
مبروك عليكم و تحية لولد خالتي للي ساكن ف تازة
طه النجار و ميمونة توشنة الزين
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5
10 - تعليق الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:52
النقل الحضري في تازا افظل من كازا
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11 - nabil tazi الاثنين 18 يونيو 2018 - 17:03
bonne initiative mais un prix surprise et une vraie fournaise du douar jdid à taza haut . on dirait hammam lbacha tellement on était en sueur.
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0
12 - حميد كلدماني الاثنين 18 يونيو 2018 - 17:06
منطقة تازة التي تقضي عقوبتها الابدية تحتاج الى الاهتمام بها والذي انقطع منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي لسبب يعرفه الجميع . وهي الان تحت سيطرة عصابة رموز الفساد الانتخابي والسلطوي. بطالة تفوق 80% لدى الشباب مما نتج عنه ظاهرة الفراشة بشكل رهيب ضياع انهيار البنيات التحتية انعدام الخدمات العمومية من تعليم وصحة إهمال من ناحية الإمكانيات السياحية الهاءلة بالاضافة الى الظلم والحكرة .
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0
13 - fin du monde الاثنين 18 يونيو 2018 - 17:07
Vraiment hchouma aala les élus de la capitale Rabat qui nous humilient chaque jour avec ces autobus délabrés, quasi détruits dépourvu de toute commodité donnant l'image que ceux qui les empruntent sont des mendiants. A comparer avec ceux de la ville de taza c'est choquant et humiliant. llah yssaweb. et bravo aux élus de taza.
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14 - مروان الاثنين 18 يونيو 2018 - 17:10
الى صاحب التعليق العاشر الامر ليس كذالك ياخي فكازا افظل من جميع المدن المغربية في مجال المواصلات والحافلات لكن غرضك من كتابة ذالك التعليق هو السجع ( تازا كازا ) واعلم ان السجع من عيوب الكلام ثم ان تازة تكتب بالتاء المربوطة في اخره وليس الالف وهذا السجع مصطنع .
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