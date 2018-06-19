11 حالة غش في "امتحانات الإعدادي" بتنغير

محمد ايت حساين*

أكدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتنغير أن عملية إجراء الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي، دورة يونيو 2018، تمت في 41 مركزا، زار منها المدير الإقليمي واللجان الإقليمية 21 مركزا لرصد الغش.

وأفاد بلاغ للمديرية الإقليمية، تتوفر هسبريس على نسخة منه، بأن من أهم ما تم تسجيله خلال هذا اليوم "تشكيل خلية اليقظة بالمديرية الإقليمية لتتبع كل ما ينشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي"، و"تكليف مداوم خاص بكل مادة بمقر المديرية".

ولفت المصدر ذاته إلى أن المديرية الإقليمية بتنغير سجلت في اليوم الأول نسبة غياب لدى المترشحين الأحرار بلغت 43.75 بالمائة، وتسجيل 11 حالة غش.

وشدد البلاغ على أن أغلب حالات الغش المرصودة تمت بواسطة الهاتف النقال، واتخذت في حق "الغشاشة" الإجراءات القانونية وفق النصوص والمقتضيات الصادرة في هذا الشأن.