"المقاطعة" تدفع فلاحين إلى الاحتجاج في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

احتشد العشرات من الفلاحين وبعض الأعضاء المنتمين لما يفوق 25 تعاونية فلاحية متخصصة في جمع الحليب وتسويقه، أمس الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم سطات، للتعبير عن حجم الضرر الذي لحق بهم بسبب المقاطعة التي همّت الحليب منذ ما يزيد عن شهر.

أحد الفلاحين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، قال، في تصريح صحافي، إن "هذا الشكل الاحتجاجي يهدف إلى إيصال صوت الفلاحين المتضررين من مقاطعة الحليب إلى الحكومة وباقي المسؤولين المعنيين"، موضّحا أن "الفلاحين يسهرون على توفير مادة الحليب رغم الصعوبات وكثرة مصاريف المتطلبات، كارتفاع ثمن الأعلاف والأبقار المستوردة، التي أغرقت الفلاح البسيط في القروض".

وهدّد المتحدّث باضطرار الفلاحين إلى الهجرة إلى المدينة ونقل أبقارهم وربطها أما مقر عمالة سطات، مشيرا إلى أن هناك تعاونيات تتعامل مع ما يفوق 200 فلاح صغير، مردفا أن الشركة حدّدت كمية الحليب المقبولة من الفلاح في 70 في المائة في حين تضيع النسبة المتبقية؛ ما يؤثر على نشاط الفلاحين.

وفي السياق ذاته، قال فلاح ثان، في كلمة ألقاها وسط حشد الفلاحين المحتجين، إن "الحليب رمز استقرار الفلاحين بالبادية لكونه يدرّ عليهم دخلا شهريا قارّا يمكّنهم من ردّ ديون الأعلاف، وشراء الأبقار، وتوفير متطلبات الحياة للأسر، عوض الهجرة إلى المدينة أمام نفاذ الصبر، حيث أصبحت العائلات مهدّدة بالتشرّد بسبب مقاطعة الحليب".

وطالب الفلاحون المحتجون المسؤولين بتقديم العون لهم، عن طريق تخصيص دعم للفلاح المتضرر ومساعدته على تسويق منتوجه لإنقاذه من الضياع، ولوّحوا بالتصعيد في الصيغ الاحتجاجية المقبلة، بعد التخلّص من الأبقار أو ربطها أمام عمالة سطات، في حالة عدم إيجاد حلول عملية لمشاكلهم.