مريضة من ورزازات تنتظر تفعيل وعود الدكالي

محمد ايت حساين

قال مسؤول بالمديرية الجهوية للصحة بدرعة تافيلالت إن وزارة الصحة قررت الإشراف على علاج الفتاة جيهان الحددو، ذات الـ 18 ربيعا، القاطنة بمدينة ورزازات، التي تعاني من مرض التصلب اللويحي، بعد معاناة دامت مدة طويلة.

وذكر المسؤول ذاته أن وزير الصحة، أنس الدكالي، قد تفاعل مع نداء سابق نشر بهسبريس في الموضوع نفسه، فأعطى تعليماته لإدارة المستشفى الجامعي بمراكش من أجل استقبال الفتاة اليوم الثلاثاء، بعد توفير سيارة إسعاف لنقلها إليه من قبل مندوبية الصحة وإدارة المركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات.

وسبق لمسؤول داخل وزارة الصحة أن أكد لأم الفتاة أن الوزارة ستتكلف بعلاج ابنتها في المغرب، أو تمكينها من العلاج بإحدى الدول الأوروبية إن تعذر علاجها محليا، حسب إفادة أم المرضية التي أشارت إلى أنها تلقت أمس الاثنين مكالمة هاتفية من الوزارة تخبرها بأنها ستقوم بنقل الفتاة صباح اليوم إلى مراكش، وستتكلف بمصاريف علاجها.

وقالت للازهيرة كريم، أم الفتاة، إن الوزارة لم تف بوعدها تجاه ابنتها المريضة، موضحة أنه بعد وصولها إلى المستشفى الجامعي بمراكش، لم تجد من يستقبلها أو يأخذ بيدها، علما أن المسؤول الذي اتصل بها في الوزارة أخبرها بأن جميع الأطر الطبية على علم بالموضوع وستعمل على استقبالها وتقديم المساعدة لها.

أم الطفلة، التي اتصلت بهسبريس وهي تردف الدموع، أكدت أن مسؤولي المستشفى بمراكش أكدوا لها أن ثمن الدواء الذي ستتابعه ابنتها المريضة "مرتفع"، ولا يمكن للوزارة تحمل مصاريفه، مضيفة أنهم أخبروها بأنهم سيغيرون لها وصفة الدواء بدواء منخفض الثمن، وهو ما قالت عنه الأم إنه سيؤثر أكثر على صحة ابنتها، ملتمسة من وزير الصحة التدخل شخصيا مرة أخرى لعلاج ابنتها.

وطالبت أم المرضية وزير الصحة، أنس الدكالي، بالتكفل بعلاج ابنتها في المغرب، أو تمكينها من رخصة مغادرته للعلاج بالخارج، مشيرة إلى أن حياة ابنتها في خطر، وأن التعامل الذي تلقته اليوم بمستشفى مراكش أفقدها الأمل في علاج جيهان بالمغرب، منهية اتصالها بهسبريس بالقول: "العين بصيرة واليد قصيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم".