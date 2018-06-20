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سل وفطريات تحول حياة أسرة بوزان إلى جحيم

سل وفطريات تحول حياة أسرة بوزان إلى جحيم
أيوب صدور من وزان
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 13:33

لم يمهله الزمن طويلا لتحقيق أحلامه البسيطة فتبددت كل أمانيه وأحلامه، وفقد الأمل في العيش لمزاولة نشاطه اليومي المعتاد، عقب إصابته بداء السل قبل سنة ونيف من الآن، ولم يجد غير رفيقة دربه لمواساته في اللحظات العصيبة.

حميد لخليطي، 59 سنة، مستخدم بإحدى محطات التزود بالوقود بمدينة وزان، كان يعيش حياة عادية قبل أن تنقلب رأسا على عقب. فالرجل الذي كان مواظبا على الاشتغال عاملا مياوما، أضحى كهلا لا يقوى على التحمل، وأجهضت وإصابته بداء السل ما تبقى من أحلامه وطموحاته، وجعلت منه عاطلا متنقلا بين حجرته الصغيرة ومستشفى مولاي يوسف بمدينة الرباط.

بصوت مخنوق يصعب معه التقاط الكلمات، يعبر الكهل المنهك عن المعاناة التي يعيشها كل لحظة، لجريدة هسبريس، قائلا: "كانت أحلامي كبيرة، وكنت أتمنى أن أستمر في العمل لأعيل أسرتي، لكن الآن تبددت تلك الأحلام وأصبحت جثة هامدة غير قادر على الحراك، وعالة على نفسي بعدما خارت قواي".

وأضاف المتحدث الذي يرقد في بيته الصغير "بحومة السبيطار" وهو يغالب دموعه: "كنت كنْردْ الدم من فمي"، مضيفا بحسرة: "غادرت مستشفى مدينة وزان بعدما قضيت أزيد من شهر راقدا بمصلحة الطب والأمراض الصدرية لمتابعة العلاج بمستشفى مولاي يوسف بمدينة الرباط".

لم يتخيل الخليطي أن فترة العلاج ستطول أكثر بعدما أخبره الأطباء بأن الجرثومة الخبيثة تفتك برئتيه اللتين تضررتا بصورة بالغة، إلى جانب وجود طفيليات (champignons)؛ الأمر الذي رفع نفقات العلاج لتتجاوز 5000 درهم أسبوعيا.

حميد يناشد المحسنين وذوي القلوب الرحيمة ووزارة الصحة لمساعدته في توفير مصاريف العلاج، وخاصة دواء "VFEND" الذي يتجاوز ثمنه 3500 درهم ويحتاج منه علبة كل أسبوع، متمنيا أن يتمكن من الوقوف مرة ثانية على قدميه ليكمل حياته بشكل طبيعي.

للتواصل مع حميد، هاتف زوجته عائشة بونا:

0613890965

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الحق الأربعاء 20 يونيو 2018 - 14:36
نتمنى للسيد الكريم الشفاء العاجل وطول العمر . بما ان الرجل اشتغل طول حياته في محطة الوقود كما ذكر في المقال ، من المفروض ان يكون له الحق في التغطية الصحية CNSS التي يتوجب على الشركة المشغلة الأداء عنه ؛كما له الحق في تقاعد يغنيه عن السؤال في كبره ومرضه . المعروف ان شركات الوقود تربح اموالا طائلة، فلما لا تسوي وضعية عمالها اذن وتتركهم عرظة للتسول؟؟؟؟؟؟؟؟الحل هو مقاضات الشركة للمطالبة بحقه اذا ثبت فعلا عمله لمدة طويلة فيها
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