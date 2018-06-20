الحشرة القرمزية تهدد نبات الصبار بجهة مراكش

إبراهيم مغراوي

يتصدر إقليم مراكش ومنطقة الرحامنة والحوز وعمالة شيشاوة وقلعة السراغنة المجال الفلاحي بجهة مراكش أسفي بخصوص إنتاج الصبار، من خلال ضيعات كبيرة منظمة أو مساحات خاصة بفلاحين صغار، تمول هذا المجال الجغرافي بالشوك الهندي خلال فصل الصيف؛ لكن انتشار مرض الحشرة القرمزية هذه الأيام خلف أضرارا كبيرة بها، وسيقضي على هذه الفاكهة الشعبية.

في دوار الكربة بجماعة تسلطانت بإقليم مراكش تعرضت نباتات الصبار لهجوم الحشرة القرمزية التي تهدد الأطفال، والأمر نفسه بإقليم الحوز، ما خلق فزعا في نفوس السكان، لأن الوباء ينتشر بسرعة فائقة بحقول الصبار المنتشرة بهذه المناطق.

"هذا الوضع دفع العديد من الفاعلين الجمعويين إلى وضع طلبات لدى الجهات المسؤولة للتصدي لهذه الحشرة المضرة والحد من انتشارها"، يقول الحسين المليج، رئيس جمعية بلادي للتنمية والتواصل بجماعة سيدي غياث بإقليم الحوز، الذي أوضح لهسبريس أن طلبا لرفع الضرر رفع إلى عامل الإقليم عمر التويمي، من أجل التدخل العاجل، "لأن هذه الحشرة تسبب إصابات خطيرة للساكنة، وخصوصا الأطفال"، وفق تعبيره.

وبإقليم شيشاوة دق المركز المغربي لحقوق الإنسان ناقوس الخطر، وطالب من خلال بيان استنكاري الجهات المعنية بالتدخل العاجل للحد من انتشار مرض الذبابة القرمزية، الذي يصيب نبات الصبار، وهجومه على ساكنة بعض جماعات إقليم شيشاوة، دون تدخل يذكر من طرف المسؤولين.

وللوقوف على الإجراءات التي تقوم بها الجهات المسؤولة لرفع الضرر عن السكان، ربطت هسبريس الاتصال بعبد الله المنديلي، المسؤول عن مكتب الفلاحة بإقليم الحوز، والذي أكد أن عامل الإقليم، عمر التويمي، يولي اهتماما بهذه الآفة، مضيفا أن اجتماعا عقد ضم جميع الاختصاصات، للشروع اليوم الأربعاء في عقد لقاءات مع رؤساء الدوائر، وتكوين فرق للتدخل بمعية جمعيات المجتمع المدني، مطالبا الجميع بالتدخل وبتضافر الجهود.

وفي هذا الإطار أكد محمد الشيكر، عامل إقليم قلعة السراغنة بالنيابة، وعبد الرحيم واعمرو، رئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء المجالس المحلية، في لقاء تواصلي نظم أمس الثلاثاء، على انخراط الجميع واستعدادهم للشروع ابتداء من يوم غد الأربعاء في تطبيق توصيات المصالح الفلاحية الهادفة إلى الحد من آثار انتشار هذا الوباء.

وبهذه المناسبة أكد رضوان بن ساغا، المدير الإقليمي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بهذا الإقليم، أن هناك برنامجا لمحاربة الحشرة القرمزية يتضمن ثلاثة محاور، تتعلق بالعلاج واقتلاع المغروسات الأكثر تضررا والتعاون مع الجمعيات والتعاونيات الفلاحية المهتمة بالقطاع، وأن شركات مختصة في مجال محاربة الأمراض التي تصيب المزروعات تم التعاقد معها للشروع في عملية علاج المساحات المتضررة.

يذكر أن هسبريس ربطت الاتصال بالمسؤول الأول عن قطاع الفلاحة بإقليم شيشاوة لمعرفة الإجراءات المزمع القيام بها من طرف إدارته بخصوص الانتشار المهول للحشرة القرمزية بالمنطقة، ووعدها بالرد عليها، لكنها لم تتوصل بأي جواب منه.