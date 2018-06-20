هذه إجراءات وزارة التربية الوطنية بعد مقتل تلميذ‎

هسبريس من الرباط

أوردت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، والمديرية الإقليمية لقلعة السراغنة، اتخذتا جميع الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل على إثر وفاة التلميذ (ي. ل)، الذي كان يدرس قيد حياته بالسنة الثالثة ثانوي إعدادي بالثانوية الإعدادية أبي بكر القادري.

بلاغ للوزارة التي يشرف عليها سعيد أمزازي توصلت به هسبريس، أكدت من خلاله أنه تم أيضا على إثر هذا الحادث تقديم الدعم النفسي لتلاميذ هذه المؤسسة التعليمية.

ودعت الوزارة، بحسب البلاغ ذاته، إلى مواصلة انخراط الأسرة والمجتمع في التنشئة الاجتماعية وتنمية قيم المواطنة والسلوك المدني من أجل التصدي لكافة أشكال العنف والسلوكات اللاتربوية بالوسط المدرسي.

وكان تلميذ بالمستوى الثانوي الإعدادي قد تعرض، أمس الثلاثاء، لطعنة سكين وجهها إليه مترشح آخر للامتحان الإشهادي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المعتدي انهال على زميله بمركز الامتحان بالثانوية الإعدادية أبي بكر القادري بمدينة قلعة السراغنة ليصيبه إصابة خطرة في عنقه؛ ما استدعى نقل الضحية إلى مستشفى السلامة لتلقي العلاجات الأولية التي لم تنفع في إنقاذ حياته لتوافيه المنية بمستعجلات المرفق الصحي سالف الذكر.

وأضافت المصادر نفسها أن الضحية رفض قيد حياته تقديم المساعدة للمعتدي خلال اختبار مادة الفرنسية الخاص بالامتحان الجهوي لنيل شهادة الدروس الإعدادية؛ ما دفع الأخير إلى الاعتداء على الأول بطعنات قاتلة في فترة الاستراحة مباشرة بعد انتهائهما من الامتحان.