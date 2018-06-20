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الرئيسية | جهات | هذه إجراءات وزارة التربية الوطنية بعد مقتل تلميذ‎

هذه إجراءات وزارة التربية الوطنية بعد مقتل تلميذ‎

هذه إجراءات وزارة التربية الوطنية بعد مقتل تلميذ‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:07

أوردت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، والمديرية الإقليمية لقلعة السراغنة، اتخذتا جميع الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل على إثر وفاة التلميذ (ي. ل)، الذي كان يدرس قيد حياته بالسنة الثالثة ثانوي إعدادي بالثانوية الإعدادية أبي بكر القادري.

بلاغ للوزارة التي يشرف عليها سعيد أمزازي توصلت به هسبريس، أكدت من خلاله أنه تم أيضا على إثر هذا الحادث تقديم الدعم النفسي لتلاميذ هذه المؤسسة التعليمية.

ودعت الوزارة، بحسب البلاغ ذاته، إلى مواصلة انخراط الأسرة والمجتمع في التنشئة الاجتماعية وتنمية قيم المواطنة والسلوك المدني من أجل التصدي لكافة أشكال العنف والسلوكات اللاتربوية بالوسط المدرسي.

وكان تلميذ بالمستوى الثانوي الإعدادي قد تعرض، أمس الثلاثاء، لطعنة سكين وجهها إليه مترشح آخر للامتحان الإشهادي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المعتدي انهال على زميله بمركز الامتحان بالثانوية الإعدادية أبي بكر القادري بمدينة قلعة السراغنة ليصيبه إصابة خطرة في عنقه؛ ما استدعى نقل الضحية إلى مستشفى السلامة لتلقي العلاجات الأولية التي لم تنفع في إنقاذ حياته لتوافيه المنية بمستعجلات المرفق الصحي سالف الذكر.

وأضافت المصادر نفسها أن الضحية رفض قيد حياته تقديم المساعدة للمعتدي خلال اختبار مادة الفرنسية الخاص بالامتحان الجهوي لنيل شهادة الدروس الإعدادية؛ ما دفع الأخير إلى الاعتداء على الأول بطعنات قاتلة في فترة الاستراحة مباشرة بعد انتهائهما من الامتحان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - خليلوفيتش الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:18
ونعم التربية ونعم الإجراءات التي إتخذتها الوزارة إيوا كيت والديه اللي ترزاو فيه أما الوزارة كيبانو غير فالمناسبات زعما رحنا هنا و صافي
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2 - يوسف الزروالي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:20
كم من الوقت مر على الواقعة، لكي تحضر سيارة الاسعاف ؟
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27
3 - وجدي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:48
وزارة التربية الوطنية تتحمل كامل المسؤولية في تربية التلميذ منذ ولوجه للقسم اﻷول أساسي تربية تعليمية جادة و اخلاق حميدة و تعمل على تشديد اﻹنضباط و الصرامة في التعامل و المحاسبة داخل اسوار المؤسسات التعليمية. اما حقوق التلميذ و كثرة "الفشوش" تجعل المؤسسة في دوامة السيبة و التسيب و لا ننسى بعض الجمعيات الحقوقية و فعاليات اجتماعية مدنية التي تناصر التلميذ ظالما كان او معتديا فهم و لﻷسف ضد رجل التعليم بصفة خاصة و اﻹدارة بصفة عامة ، اما النقابات من اﻷجدر ان تغير اﻹسم الى نفايات و اخيرا جمعيات اباء و أولياء التلاميذ فهم هيأة مهمتها الرضوخ و الولاء للوزارة و اﻹدارة بتمويل قسري من جيوب اولياء التلميذ
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3
4 - عبد السلام اطراشلي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:50
إجراءات وزارة التربية الوطنية التي تعتزم اتخاذها بعد الكارثة ليست إلا للاستهلاك وذر الرماد في العيون ! حتى تقع الكارثة ثم تتحرك ببيان بارد وكأنها لم تكن موجودة بدل أن تتحمل مسؤوليتها فيما حصل.
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4
5 - السكين في الثانوية? الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:50
كيف يمكن لالتلاميد ادخال سكين في المدرسة او التانوية او غيرها ? ليس هناك مراقبة ?
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6 - Abdou الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:51
ما نوع هذا الدعم النفسي وكم عدد الاخصائين الذين انخرطوا في هذا الواجب و من أين اتيتم بهم.....ثم من علمنا الغش ورسخه فينا....أليس انتم او على الاقل أغلبكم....!!!!!!!
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7 - نبيل القنيطرة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:52
كلنا نعلم أن مثل هاته الاعتداءات تحصل في الامتحانات اما على الاساتذة أو على التلاميذ المتميزين
ماهي الاحتياطات الامنية التي وضعت رهن كل المؤسسات التعليمية داخلها أو في محيطها و كيف أدخل هذا المجرم السلاح أليس هناك تفتيش قبل الامتحان أم أن من يفترض بهم تأمين المدارس و المؤسسات نقلوا للرباط لتأمين موازين رغم علم أصحاب الحال أن هناك مقاطعة
حسبنا الله الوكيل
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