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سلطات المحمدية تتحرر الشواطئ من "البارصولات"

سلطات المحمدية تتحرر الشواطئ من "البارصولات"
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 21 يونيو 2018 - 11:10

تزامنا مع العطلة الصيفية، التي تشهد فيها شواطئ مدينة المحمدية إقبالا كبيرا من المصطافين، خاصة من مدينتي الدار البيضاء وبنسليمان، شنت السلطات المحلية حملة واسعة النطاق لمحاربة الاستغلال العشوائي لشواطئ المدينة من طرف مجموعة من الأشخاص.

وأقدمت السلطات المحلية، بقيادة باشا المدينة والقياد التابعين له، خاصة بالملحقات الإدارية الثانية والثالثة والسادسة والسابعة، على شن حملة لتحرير الشواطئ، قامت خلالها بحجز العديد من الكراسي والطاولات والواقيات الشمسية التي كان يعمد مجموعة من الأشخاص إلى كرائها للمصطافين.

وأفادت مصادر محلية بأن السلطات، مرفقة بعناصر القوات المساعدة، عملت خلال حملتها هاته على الضرب بيد من حديد على الأشخاص الذين يقومون باستغلال الشاطئ بشكل عشوائي وبدون ترخيص من طرف المصالح المختصة، والذين يعمدون إلى حجز مساحات كبيرة وكرائها للمصطافين.

كما جرى خلال هذه الحملة التمشيطية، التي تأتي في أعقاب انتشار مستغلي المساحات الشاطئية، حجز العديد من أسطوانات الغاز وأدوات الطبخ التي يستعملها البعض من أجل تهييئ أكلات سريعة "سندويش" وبيعها للمصطافين.

ودخلت السلطات المحلية في مشادات مع بعض الأشخاص الرافضين لهذه الخطوة، الذين يعمدون إلى استغلال الملك البحري بكراء مساحات في الشاطئ للمصطافين؛ ما دفع إلى توقيف بعضهم للتحقيق معهم، في الوقت الذي استحسن فيه كثيرون المبادرة ودعوا إلى استمرارها خلال هذه العطلة الصيفية.

وتشهد معظم شواطئ "مدينة الزهور" منذ سنوات ظاهرة استغلال الملك البحري من طرف مجموعة من الأشخاص، الذين يعمدون إلى "احتلال" بعض المساحات ومنع المواطنين غير الراغبين في استئجار الطاولات أو الكراسي أو الواقيات الشمسية من الجلوس فيها بدعوى أنها مرخصة لهم.

وكثيرا ما شهدت شواطئ المحمدية ملاسنات وشجارات بين هؤلاء وبين بعض المصطافين الذين يرفضون هذه التصرفات، ويعتبرون أن الشاطئ ملكا لجميع الزوار ولا يمكن أن يتم منعهم من الجلوس في أي مكان يرغبون فيه.

وتعد مدينة المحمدية من الوجهات المفضلة للعديد من المصطافين، خاصة من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء؛ إذ يتوافد على شواطئها أبناء سيدي البرنوصي وسيدي مومن، ناهيك عن أبناء الجماعات الأخرى من الشلالات وبني يخلف وبنسليمان وغيرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - برافو الخميس 21 يونيو 2018 - 11:19
برافو خاص هذا الحملة تعمم باش يبقى البحر للجميع ماشي يردوه بحال بقع وتجزئات بدون قانون المرجو التعميم والاستمرار خليوا البحر على طبيعتو وهادوك الكراسي يكونوا في محلات الكراء قريبة لي بغا شي حاجة يطلع يكري على خاطرو
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51
2 - متغرب الخميس 21 يونيو 2018 - 11:27
سلطات كانت متأخرا كم من سنة وا هده شواطئ المحمدية وا هيا مهمشة + والإجرام ( الكريساج )في مدينة المحمدية أصبح كثير من قبل كان شاطئ المحمدية من اجمل شواطئ في المغرب والآن أصبح العكس لا يوجد الأمن في شواطئ المحمدية وا أصبح الكريساج بي نهار في البحر ، انا بي نفسي شهدت عملية الكريساج أكثر من خمس مرات والآن أصبحت متخوف من هده المنطقة أصبحت طريق إلى الأماكن ؤخرى، او ادهب إلى إسبانيا لكي اتبحر
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11
3 - بشير الخميس 21 يونيو 2018 - 11:31
هذه مبادرة جميلة تخدم المواطن المغربي ، يجب تعميمها في المملكة و من لم يفعلها من رؤساء البلدية يجب تنحيته من ذلك المنصب.لأن هناك إن ، و الفاهم يفهم.و خاصة في مدينة السعيدية حيث لا نجد مكانا للجلوس و في بعض الأحيان يتحايل صاحب المضلة علينا و نضطر للذهاب إلى الوراء و إلا ستكون معركة
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17
4 - كريم الخميس 21 يونيو 2018 - 11:31
خطوة حسنة أتمنى أن تتكرر مراراً، فقد احتل هؤلاء المستغلون للملك العام كل المساحات في شواطىء المنصورية و المحمدية مع غياب رجال السلطة. الشيء الأكيد أنهم سيرجعون لاحتلاله لأنهم يربحون الملايين يومياً من ذلك، و على السلطات مراقبتهم لأن المتضرر من هذا هو المواطن الذي يتم ابتزازه و استغلاله.
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13
5 - Faiza الخميس 21 يونيو 2018 - 11:31
Le3gouba a toutes les plages et trotoires du maroc.

Il faut vider l'espace publique de ces nouveaux colons qui parasitent notre vie quotidienne et notre existence.

Ils ont colonises la terre, le sable, les trotoires, les routes, les forets, devant les sorties des gares et bus et partout.

Il y'a une mafia qui controle tous ca avec la complicite de certains elus sans scrupule et sans conscience.
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4
6 - pere الخميس 21 يونيو 2018 - 11:39
لابد من تعمبم هده المبادرة لتشمل السواحل البحريةلمدينة الدار البيضاء وكدلك
وتحية تقدير واجلال الى السلطات اامحلية. لمدينة المحمدية
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11
7 - يحيى الهاشمي الخميس 21 يونيو 2018 - 11:40
شكرا جزيلا للسلطات المختصة من عمالة و وباشوية ورجال القوات المساعدة لأجل هذه الخطوة الجريئة والفعالة والتي ستعطي الحق للمواطن المغربي من أجل أخذ راحته في الشاطئ.وأتمنى أن تقوم جميع السلط المحلية في جميع شواطئ المملكة بنفس التدابير التي اتخذتها السلط المحلية لمدينة المحمدية.
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5
8 - مواطنة غيورة على بلدها الخميس 21 يونيو 2018 - 11:43
هاد الحملة خصها تعمم فجميع الشواطىء المغربية و فاي ملك عمومي..كاين الشواطىء اللي كيكريو للناس حتى الارض اللي كيكلسو فيها حدا البحر بدعوى مسؤولين على النظافة..هاد الموطن مسكين معرف فين يرد راسو
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6
9 - Paris الخميس 21 يونيو 2018 - 11:45
السلام عليكم جزاكم الله خير أتمنى كذالك لي مدينة السعيدية و شكرآ لرجال الأمن لأن كثرت السيبة
و شكرآ
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8
10 - شمالي الخميس 21 يونيو 2018 - 11:47
خبر أثلج صدورنا. برافوووو على مسؤولي المحمدية و العقبى لباقي الشواطئ. عندنا في تطوان أصبح الأمر لا يطاق فكل من يمتلك ثلاث أو أربع مظلات و عددا من الكراسي أصبح يحتل الشاطئ و يفرض قانونه على المصطافين لدرجة أن شاطئ كابونكرو سار أشبه بقاعة سينما من كثرة صفوف الكراسي المنتشرة على طوله. بل الأدهى من ذلك أن الشمسيات التي تضعها الجماعة لتُستغل مجانا أصبحت تُحتل ويُفرض على مستعملها الأداء
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11 - محمد الخميس 21 يونيو 2018 - 11:47
نتمنى من مسؤولي مدينة السعيدية القيام بنفس الخطوة. لكن مع الاسف هناك تواطؤ مع اصحاب الباراسولات مما يعكر جو الاصطياف بهذه المدينة. حسبنا الله و نعم الوكيل.
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12 - Abderrahim الخميس 21 يونيو 2018 - 11:49
ممتاز، بغينا هاد شي في مدينة العرائش
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