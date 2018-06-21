"الاستقلال" يفوز برئاسة الجماعة الترابية النخيلة

إبراهيم الحافظون من سطات

انتخب نجيب مروان، عن حزب الاستقلال، رئيسا للجماعة الترابية النخيلة، دائرة ابن أحمد إقليم سطات، خلفا لأحمد الأبيض عن حزب التقدّم والاشتراكية، الذي قضى نحبه في حادثة سير بعد اصطدام بين سيارة الخدمة التي كان على متنها وشاحنة من الحجم الكبير، على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 في الأسبوع الأول من يونيو الجاري.

وحسب مصادر مطّلعة فإن الرئيس المنتخب، تحت إشراف ممثل عن سلطات قيادة المعاريف دائرة ابن أحمد عمالة إقليم سطات، حصل على ما مجموعه 11 صوتا من أصل 16 أمام منافسه المختار لعويني عن حزب الاتحاد الدستوري، مع تسجيل غياب بعض المستشارين.

وعرفت عملية التصويت التي جرت بمقر جماعة النخيلة انتخاب 4 نواب للرئيس؛ ويتعلق الأمر بكل من فتيحة شوقي عن حزب التقدم والاشتراكية، ونور الدين الناوي وعبد الناصر باعية عن حزب الاستقلال، والصديق العنابي عن "حزب الحصان".