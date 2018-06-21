مبادرة جمعوية بخريبكة تتغنى بـ"المغرب الحبيب"

صالح الخزاعي من خريبكة

نظمت جمعية أجيال المستقبل للتربية والتنمية بخريبكة، مساء أمس الأربعاء، حفل تقديم أغنية تحت عنوان "المغرب الحبيب"، من أداء الفنان مراد البوريقي، وتأليف الشاعرة الغنائية خديجة برعو، وألحان وتوزيع الموسيقار رشيد زروال، وتهدف إلى "الاحتفاء بالمغرب واستعراض مجده وتاريخه وحضارته"، حسب ما جاء على لسان منظمي الحفل.

خديجة برعو، المديرة الإقليمية لوزارة الثقافة بخريبكة، وكاتبة أغنية "المغرب الحبيب"، أشارت في كلمة بالمناسبة إلى أن سبب اختيارها للأغنية راجع إلى كون "الأغاني الوطنية من أسمى وأغلى ما يمكن التغني به، وكل دول العالم، ومن ضمنها المغرب، تهتم بالملاحم والأغاني الوطنية التي تحمل أنبل المعاني الروحية والإنسانية".

الفنان الغنائي مراد البوريقي، وفي كلمة قدّمها أمام ضيوف الحفل، أشار إلى أنه لم يتردّد ولو لحظة واحدة في تلبية دعوة المشاركة في إخراج أغنية "المغرب الحبيب" إلى حيز الوجود، من خلال تقديم ما بوسعه لتكون في مستوى يليق بالمغرب والمغاربة.

أما ياسين ملاس، رئيس جمعية أجيال المستقبل للتربية والتنمية، فأوضح، في تصريح لهسبريس، أن "الجمعية اختارت تغيير نمط اشتغالها، من خلال إنتاج أغان وطنية بشراكة مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة، من أجل إشعاع مدينة خريبكة على المستوى الوطني".