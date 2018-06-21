احتجاج نقابي يرافق افتتاح منتدى أممي بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

خاض نشطاء نقابيون وحقوقيون وسياسيون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام الفندق الذي يحتضن فعاليات منتدى الأمم المتحدة للوظيفة العمومية بمدينة مراكش، تنديدا بما وصفوه "السياسة الترقيعية لوزارة التربية الوطنية، التي تنم عن سوء ترشيد النفقات والرأسمال البشري"، وللمطالبة بأجرأة الحلول العملية المقدمة إنصافا لهذه الطاقات الوطنية التي راكمت خبرات مهنية وبحثية واسعة".

عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، قال أمام المحتجين: "الأمم المتحدة اختارت المغرب لتنظيم مؤتمر دولي حول الخدمة العمومية، وهذا الأمر قد يعطي فكرة بأن الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة تحترم هذه الخدمات، وهذا بالطبع مخالف للواقع، لأن التوجه العام بالمملكة هو ضرب القطاع العمومي".

وبعد أن صدحت حناجر المحتجين بشعار "هذا مغرب الله كريم لا صحة لا تعليم" و"الخوصصة جريمة والزيادة بحال ديما"، أردف المتحدث نفسه أن "الدولة المغربية تنفذ توصيات المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والنبك الدولي"، موردا أن "الواقع الحقيقي هو تسليع التعليم في المغرب"، واستدل على ذلك برسالة وجهتها الأمم المتحدة للمغرب سنة 2015 "تؤكد أن خوصصة التعليم اتجاه يدفع إلى القلق وتوجه غير صحي يضرب تكافؤ الفرص ويخلق التمييز بين الأطفال بمجتمعنا".

وأشار الإدريسي إلى أن الاحصائيات الأممية تؤكد أن التعليم الخاص كان يشكل فقط 04% سنة 1999، وفي سنة 2013 أصبح يشكل 14%، وفي سنة 2015 قفز إلى 16.50%، مضيفا أن "الحكومة المغربية تقول إن خوصصة التعليم يجب أن تستمر، وتعتبر هذا القطاع سوقا كبيرا فيه زبائن كثر هم التلاميذ والطلاب والمأجورون المغلوب على أمرهم"، وفق تعبيره.

وشدد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي على أن "المدرسين يجب أن يرفعوا رؤوسهم عاليا ويجب صيانة كرامتهم، لأن هذه الشغيلة المنتجة يجب أن نفتخر بها".

يذكر أن الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي نظمت بعد ذلك مسيرة احتجاجية انطلاقا من باب دكالة بالمدينة العتيقة، في اتجاه ساحة الحارثي بمقاطعة جليز.

ويشار إلى أن التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بالنقابات السداسية ذات التمثيلية دعا هو الآخر إلى المشاركة في هذه المسيرة.