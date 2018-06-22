قرض بقيمة 7 ملايير يثير جدلا بمجلس الخميسات

هسبريس من الرباط

انعقدت دورة استثنائية لمجلس مدينة الخميسات أمس بمقر البلدية، كان أبرز نقاطها تعديل مقرر يتعلق بقرض من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 7 ملايير سنتيم؛ وذلك طبقا لمشروع اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية.

ووفق عادل بنحمزة، عضو المعارضة عن حزب الاستقلال بالمجلس ذاته، فإن هذه الاتفاقية "تحدد أوجه صرف الملايير السبعة في شارع محمد الخامس الذي يوجد أصلا في حالة جيدة، وهي النقطة التي كان قد تم تأجيل البت فيها خلال دورة ماي الماضية بسبب احتجاجات المعارضة والمجتمع المدني، بسبب رفض تخصيص مبلغ كبير للواجهة بينما الجماعة تعيش ضائقة مالية وتعاني مختلف أحيائها الداخلية من انعدام التجهيزات الأساسية".

كما كانت المعارضة قد طالبت، وفق المصدر ذاته، في دورة يوليوز 2017، "بتخصيص أي قرض تحصل عليه الجماعة لتهيئة منطقة صناعية لجعل المدينة قادرة على جلب الاستثمارات، خصوصا وأنها تعاني من نسب بطالة مرتفعة جدا وهشاشة اقتصادية تنذر بتفجر الوضع الاجتماعي في أية لحظة".

الدورة الاستثنائية لهذا اليوم، يورد بنحمزة في وثيقة صادرة عنه، "تضمنت ضمن جدول أعمالها النقطة المتعلقة بقرض 7 ملايير كنقطة خامسة في ترتيب جدول الأعمال، حيث بادر الرئيس إلى اقتراح تغيير ترتيب النقاط في جدول الأعمال بتقديم النقطة الخامسة لكنه رفض إعطاء الكلمة كما ينص عليه القانون لأعضاء المجلس، وخاصة المعارضة التي طلب أعضاؤها الكلمة. وأمام صمت باشا المدينة، تم المرور للتصويت في حالة من الفوضى".

وسجّل بنحمزة امتناع الرئيس عن إعطاء الكلمة للأعضاء في كل النقط المدرجة في جدول الأعمال، موضحا أنه -حسب جدول الأعمال– "فقد تم تخصيص غلاف زمني للدورة الاستثنائية يبلغ أربع ساعات من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية بعد الظهر، لكن الدورة بدأت فعليا في العاشرة والنصف واختتمت بعد 24 دقيقة".

"وقررت المعارضة الاعتصام لمدة نصف ساعة في قاعة الجلسات، وعقد ندوة صحافية على الساعة 18.00 بمقر حزب الاستقلال بالمدينة ذاتها"، وفق بنحمزة دائما.

وكانت المدينة قد عرفت قبل سنة برمجة تهيئة شارع ابن سينا بـ 7 ملايير من قبل المجلس الإقليمي، "وهو شارع كان في حالة جيدة ولا يحتاج إلى كل تلك الملايير، كما أنه عرف خروقات كبيرة، خاصة على مستوى الدراسة؛ بحيث إن الأشغال متوقفة به بسبب عدم إدراج تحويل شبكة الكهرباء ذات الضغط المتوسط قبل انطلاق الأشغال، كما أن الشارع نفسه شهد مقتل طفلة وهي في الطريق إلى المدرسة بسبب سقوط عمود كهربائي على رأسها"، وفق ما أورده عادل بنحمزة.