مُتَدخلون يبحثون من أكادير حلولا مستدامة لهجرة الأطفال والشباب

ميمون أم العيد من أكادير

في إطار التحضير للقمة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية تحت الرئاسة المشتركة بين المغرب وألمانيا، والتي ستنعقد بمراكش مستقبلا، تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ورشة موضوعاتية حول الأطفال والشباب المهاجرين بمدينة أكادير، بتنسيق وشراكة مع منظمة "اليونيسيف".

وبهذه المناسبة قال الحبيب نادر إن هذه الورشة لها ثلاثة أهداف أساسية؛ "أولها الوقوف على أهم التحديات التي تواجه الشباب، والثاني تبادل التجارب الناجحة حول الحقوق الأساسية لهذه الفئة، والهدف الثالث هو كيفية بناء شراكات متعددة الأطراف بين الحكومات والمنظمات الدولية التي تعنى بالأطفال والشباب والهجرة".

وزاد الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة: "معنا مشاركون من آسيا وأمريكا اللاتينية وأوربا، مع حضور قوي لممثلي جمعيات المجتمع المدني وممثلين لمنظمات حكومية، وسفراء دائمين للدول سواء في نيويورك أو جنيف، ومعنا أيضا متدخلون مهاجرون جاؤوا من إيطاليا، وبريطانيا، والمغرب، للحديث عن تجاربهم، فهم الفئة المعنية بالمسائل التي ستناقش في هذه الورشة".

وبخصوص الهدف الأساسي من هذا اللقاء أكد نادر الاتفاق على مجموعة من التوصيات التي تهم كل مشارك في هذه الورشة، كي ينقلها إلى بلاده أو مؤسسته التي يشتغل معها، مركزا على أن تبادل التجارب الناجحة بين الأمم والشعوب يبقى الهدف الأساسي والرئيسي لهذا الملتقى الذي جمع عددا مهما من المتدخلين من دول كثيرة.

وأكد المتحدث نفسه أن الوزارة الوصية تضع من بين أهدافها تحقيق المساواة في الولوج إلى الخدمات التعليمية والصحية وحتى السكنية بين المواطنين المغاربة والمهاجرين الذين اختاروا التواجد في التراب المغربي.

ويشرح نادر: "نحرص على أن نوفر للطفل المهاجر مقعدا في المدرسة المغربية، بإخفاقاتها ونجاحاتها، وكذلك أن يجد سريرا في مستشفى عمومي مثله مثل المغاربة، بل إذا توفرت فيه شروط الاستفادة من سكن اقتصادي فإن الدولة تضمن له أن يمتلك سكنا اجتماعيا مثله مثل بقية المستفيدين".

من جهته نوه غوتز شميدت، سفير ألمانيا بالمغرب، في تصريحات لهسبريس، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال الهجرة، لاسيما في ما يخص الأطفال والشباب؛ فيما وصف فيلب ميكوس، رئيس قسم التعاون في بعثة الإتحاد الأوروبي بالمغرب، التجربة المغربية في المجال بأنها رائدة ووحيدة في المنطقة.

وقاربت كلمات المتدخلين خلال الجلسة الافتتاحية عددا من القضايا المتصلة ببحث سبل إدماج الأطفال المهاجرين في منظومة التربية والتكوين بالمغرب، وتأمين حقهم في التمدرس بغض النظر عن وضعيتهم، وكذا مواصلة الجهود في مجال تكييف الامتحانات لفائدتهم، وغيرها.

كما تهدف هاته الورشة حسب المنظمين إلى إبراز القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالأطفال والشباب في إطار الهجرة، مثل الفجوات المتعلقة بالحماية والاندماج الاجتماعي والولوج إلى الخدمات وأسواق العمل.

وستكون الورشة التي تدوم يومين مناسبة لتبادل التجارب والحلول الفعالة والسياسات التي من شأنها توجيه الفاعلين الإقليميين والوطنيين والمحليين في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن الهجرة مع الأطفال والشباب ومن أجلهم.

وشارك في أشغال الجلسة الافتتاحية شركاء ومتدخلون يمثلون الاتحاد الأوروبي والوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وقطاعات حكومية ومدنية، على رأسهم إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعمر هلال، سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، وريجينا، سفيرة منظمة اليوينسيف بالمغرب، والحبيب ندير، مدير عام الوكالة الوطنية لمحو الأمية، وتيد شيبان، مدير برامج اليونيسيف، إلى جانب محمد جاي منصوري، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، وعدد من الفاعلين والمسؤولين المغاربة والأجانب.

وتتواصل أشغال الورشة بتنظيم ست جلسات موضوعاتية؛ كما سيتم إطلاق حملة دولية تحت عنوان "Children Uprooted Campaingn’s Cup"، وهي فرصة لعرض وتبادل التجارب بخصوص الاستجابة للاحتياجات الخاصة بالمهاجرين من الأطفال والشباب، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية الأساسية.