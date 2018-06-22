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كُتّاب وآراء
إناث وزان يتفوقن على الذكور في "نجاحات الباك"
بلغت نسبة النجاح الخاصة بنتائج الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان 54.93. في المائة برسم الموسم الدراسي 2017-2018، محققة بذلك تقدما ملموسا وصل إلى 15 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من الموسم الدراسي الماضي.
مصدر هسبريس عن المديرية سالفة الذكر أوضح توفق الإناث وحصدهن لنتائج "جد متقدمة" على مستوى مجموعة من التخصصات، بنسبة نجاح وصلت إلى 61.58 في المائة؛ بينما وصلت نسبة نجاح الذكور 49.06 في المائة.
وتبعا لمصدر هسبريس، فإن أعلى معدل على مستوى إقليم وزان كان من نصيب التلميذة سلمى حمري من ثانوية معاذ بن جبل، الواقعة ضمن النفوذ الترابي للجماعة الترابية لمجاعرة، شعبة علوم فيزيائية بمعدل إجمالي بلغ 18.67 على 20 بميزة حسن جدا.