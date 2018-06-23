خبراء يناقشون مقاربة جديدة لتعاطي المخدرات‎

هسبريس من الرباط

نظّمت جمعية محاربة السيدا فرع الناظور، بمقر دار المحامي، ندوة تحسيسية وترافعية حول السيدا وحقوق الإنسان تحت شعار "الانتصار لمقاربة جديدة لتعاطي المخدرات مبنية على الصحة، التنمية المستدامة وحقوق الإنسان".

وقد عرفت الندوة، التي نظمت بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية للوقاية من أضرار المخدرات فرع الناظور والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور وجمعية ثسغناس للثقافة والتنمية ومندوبية وزارة الصحة بإقليم الناظور وهيئة المحامين بالناظور، مجموعة من المداخلات قدّمها خبراء حقوقيون ورجال قانون وأطباء وفاعلون في مجال السيدا وتعاطي المخدرات وحقوق الإنسان.

وناقشت هذه الندوة، التي حضرها مجموعة من رجال القانون من قضاة ووكلاء الملك وضباط الشرطة القضائية وأطر المؤسسة السجنية ومحامون وحقوقيون وممثل مجلس الجهة الشرقية، الاستراتيجية الوطنية لمحاربة السيدا وحقوق الإنسان والوقاية المركبة من الإصابة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة ووقع الأحكام على متعاطي المخدرات بالمغرب والديناميات والممارسات الدولية الجيدة القائمة على عدم تجريم تعاطي المخدرات والعقوبات البديلة.

عبد الواحد قنديل، رئيس جمعية محاربة السيدا فرع الناظور، قال إن هذه الندوة تأتي في إطار تفعيل المخطط الوطني للسيدا وحقوق الإنسان المتبني من لدن وزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن لدن كافة الفاعلين المدنيين والمؤسساستيين.

وشدد المتحدث، في تصريح لهسبريس، على أن اللقاء يندرج، أيضا، في إطار الخطة الترافعية للفاعلين في مجالات محاربة السيدا وتقليص مخاطر تعاطي المخدرات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان، معتبرا أن الخطة تبتغي الانتصار لمقاربة جديدة في مجالات المخدرات مبنية على الصحة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.