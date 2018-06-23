النجاح في امتحانات "الباك" يفوق 56% بتنغير

محمد ايت حساين

أفادت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتنغير، الجمعة، بأن نسبة النجاح في الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا بالنسبة للمتمدرسين على مستوى الإقليم بلغت 56.81 بالمائة، مقابل 48.49 بالمائة السنة الماضية؛ في حين بلغت نسبة نجاح الأحرار 12.15 بالمائة، مقابل 16.67 السنة الماضية.

وأوضح بلاغ صادر عن الجهة ذاتها، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن عدد الناجحين والناجحات على مستوى مديرية تنغير بلغ 1954 ناجحا وناجحة، مشيرا إلى أن أعلى معدل على الصعيد الإقليمي حازه التلميذ محمد اهرى، تخصص علوم فيزيائية، والذي تابع دراسته بالثانوية التأهيلية أبو ذر الغفاري، وبلغ 18.21.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن الميزات المحصلة على الصعيد الإقليمي توزعت ما بين 120 ميزة "حسن جدا"، و250 "حسن"، و507 ميزات "مستحسن"، و1077 ميزة "مقبول".

وذكر البلاغ ذاته أن حوالي 1545 مترشحا ومترشحة، منهم 237 من فئة الأحرار، سيجتازون الدورة الاستدراكية، التي ستجرى يومي 6 و7 يوليوز القادم بالنسبة للجهوي، وأيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه بالنسبة للوطني.

وأكدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتنغير أن امتحانات البكالوريا للدورة العادية "مرت في أجواء جد متميزة، ساهم فيها الانخراط الكامل لنساء ورجال التعليم، والسلطات العمومية والترابية، وكافة الشركاء بالإقليم".