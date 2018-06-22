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نتائج الباكالوريا تفتقد للحماسة بمدينة وزان

نتائج الباكالوريا تفتقد للحماسة بمدينة وزان
أيوب صدور من وزان (صور: عبد المومن حاج علي)
الجمعة 22 يونيو 2018 - 21:18

أسهم تفعيل خدمة "مسار" الإلكترونية، التي قدمت بشكل مبكر نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني للباكالوريا، في التأثير على أجواء "طابلو الباك" بمدينة وزان، إذ غابت الأجواء الحماسية التي كانت تسبق إعلان النتائج على أسوار المؤسسات التعليمية، في مشهد يتكرر كل سنة وبحدة متباينة .

حالة الانشراح كانت بادية على ملامح الكل هنا على مقربة من أبواب الثانوية التأهيلية ابن زهر، حيث تجمهر عشرات التلاميذ عبر مجموعات هنا وهناك، منهم من كان مرفوقا بعائلته، وآخرون فضّلوا الحضور فرادى بعدما جرى التأكد من النجاح والميزة المحصل عليها عبر الخدمة الإلكترونية "مسار".

الأخبار القادمة من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوزان تؤكد أن نسبة النجاح الخاصة بنتائج الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا بالمديرية ذاتها بلغت 54.93 في المائة برسم الموسم الدراسي 2017-2018، محققة بذلك تقدما ملموسا وصل إلى 15 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من الموسم الدراسي الماضي.

وكانت لافتة "برودة" الأجواء بالمقارنة مع سنوات سابقة، لكن المثير للانتباه هو التفوق الذي حققته سلمى حمري من المجال القروي، والتي كانت تتابع دراستها بثانوية معاذ بن جبل الواقعة ضمن النفوذ الترابي للجماعة القروية لمجاعرة، متحدية قسوة الظروف.

حرارة الصيف، والاطلاع المسبق على النتيجة، لم يمنعا التلاميذ من القدوم وانتظار إعلان نتائج الباكالوريا، في تخليد سنوي...عرق يعلو الوجوه وقلق يراود النفوس...النتائج في مكانها المخصص، تسابق وتدافع، البعض يهنئ البعض، وآخرون انخرطوا في القفز والاحتفال؛ فيما اعتلى آخرون سور المؤسسة التعليمية بهدف الاستجابة لطلبات أصحابهم وأقاربهم.

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