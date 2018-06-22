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الرئيسية | جهات | نجية تتربع على "عرش الباك" بجهة سوس

نجية تتربع على "عرش الباك" بجهة سوس

نجية تتربع على "عرش الباك" بجهة سوس
ميمون أم العيد من أكادير
الجمعة 22 يونيو 2018 - 20:45

حصلت التلميذة نجية بوعدوش على أعلى معدل برسم باكالوريا 2018 على صعيد جهة سوس ماسة، وهو 19.10 على 20، في شعبة العلوم الفزيائية (19.42 في المعدل العام).

نجية، التي كانت تدرس بمؤسسة القلم الخصوصية بمدينة أكادير، والمزدادة في مارس 2002، استطاعت أن تتربع على عرش الباكالوريا بسوس، وهي التي سبق أن درست بمؤسستين خصوصيتين، وعزت تفوقها إلى مساعدة والديها وعائلتها وأساتذتها، وإلى مثابرتها منذ بداية سنة.

"الاستعداد لا يجب أن يبدأ قبل شهر من الامتحانات، بل منذ شتنبر؛ فالقسم هو كل شيء، ويجب الاهتمام بالشروح التي تقدم فيه ومواكبة الأساتذة منذ البداية"، تقول نجية في تصريح لهسبريس الإلكترونية، مضيفة: "أتمنى التوفيق لمن لم يوفق في الدورة العادية ليكون النجاح حليفه في الاستدراكية؛ كما أنصح كل مقبل على أي امتحان أن يستعد منذ البداية ولا يترك الدروس تتراكم".

وعن حلمها الذي تود تحقيقه قالت نجية في التصريح ذاته: "أحلم منذ صغري أن أكون طبيبة؛ لكن لدي أحلام أخرى أتمنى أن أوفق فيها".

ولم يفت المتحدثة ذاتها أن تقدم شكرها لوالديها ومحيطها العائلي وأساتذتها وأطر مؤسستها على مساعدتها.

من جهته قال أحمد بوعدوش، والد التلميذة نجية، إنه سعيد جدا لنتيجة ابنته، مضيفا في تصريح لهسبريس: "أنصح الآباء بالإصغاء إلى رغبات أبنائهم وألا يضغطوا عليهم؛ فمثلا الآباء الذين يحرمون أبناءهم من الهاتف ليسوا على صواب..لا بد من الليونة في التعامل مع الأبناء، والذي يبذل جهدا ويحب دروسه سينجح حتى وإن كان يستعمل هاتفه ويستعمل الإنترنيت".

أما زينة، والدة التلميذة نجية، فعبرت عن سعادتها بنتيجة ابنتها، متمنية التوفيق لكل التلاميذ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - hicham montreal الجمعة 22 يونيو 2018 - 20:53
ما شاء الله أتمنى لك التفوق في مسارك الدراسي
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31
2 - صادق محمد الجمعة 22 يونيو 2018 - 21:07
نتيجة حتمية لكل من اجتهد وكد
بالتوفيق إن شاء الله في مسارك الدراسي
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8
3 - امحمدDz الجمعة 22 يونيو 2018 - 21:08
مبروك بنيتي عقبى لنجاحات أخرى في حياتك الدراسية و المهنية و الزوجية هو نجاح تتقاسمه مع المدرسة الخصوصية أتمنى بالمثل للمدارس العمومية فمتى الاستفاقة من السبات .
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7
4 - المرزوقي الجمعة 22 يونيو 2018 - 21:14
ماشاء الله اللهم بارك
مسيرة موفقة أن شاء الله
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6
5 - Hicham الجمعة 22 يونيو 2018 - 21:15
Bravo melle et félicitations pour vous, vos patents et surtout à vos professeurs; très bonne continuation.
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4
6 - مخلص الجمعة 22 يونيو 2018 - 21:17
اولا مبروك بنيتي ولتعلمي انك خرجت من الجهاد الاصغر لتدخلي الئ الجهاد الاكبر فلتشكري الله اولا اللدي انار طريقك وهداك والهمك وسدد خطاك لتحقيق ءامالك وءامال والديك بتحقيق هاته النتيجة المشرفة واللتي لاتتاتئ الا لانسان عصامي فلتقبلي راس ويدي والديك شكرا لهم علئ صنيعهم المبارك :( تنميرت ) .
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5
7 - hassan الجمعة 22 يونيو 2018 - 21:17
بالتوفيق وان شاء الله مستقبل زاهر، في المقابل و بكل صراحة أصبح عدد كبير من الاباء يتهافتون على تسجيل أبناءهم في المدارس الخصوصية لكونها تهدي النقط بشكل خطير يضر بتلاميذ العمومي و بمبدأ تكافؤ الفرص ، بعض المؤسسات تعمد الى تسهيل النقل في الوطني و تفنن في ذلك بأساليب مختلفة، أما نقط المراقبة المستمرة فهي تهدى للمتواضع جدا قبل الجيد، في حين تلاميذ العمومي يواجهون بأساتذة يخصمون النقط لأبسط الأسباب
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