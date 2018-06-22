نجية تتربع على "عرش الباك" بجهة سوس

ميمون أم العيد من أكادير

حصلت التلميذة نجية بوعدوش على أعلى معدل برسم باكالوريا 2018 على صعيد جهة سوس ماسة، وهو 19.10 على 20، في شعبة العلوم الفزيائية (19.42 في المعدل العام).

نجية، التي كانت تدرس بمؤسسة القلم الخصوصية بمدينة أكادير، والمزدادة في مارس 2002، استطاعت أن تتربع على عرش الباكالوريا بسوس، وهي التي سبق أن درست بمؤسستين خصوصيتين، وعزت تفوقها إلى مساعدة والديها وعائلتها وأساتذتها، وإلى مثابرتها منذ بداية سنة.

"الاستعداد لا يجب أن يبدأ قبل شهر من الامتحانات، بل منذ شتنبر؛ فالقسم هو كل شيء، ويجب الاهتمام بالشروح التي تقدم فيه ومواكبة الأساتذة منذ البداية"، تقول نجية في تصريح لهسبريس الإلكترونية، مضيفة: "أتمنى التوفيق لمن لم يوفق في الدورة العادية ليكون النجاح حليفه في الاستدراكية؛ كما أنصح كل مقبل على أي امتحان أن يستعد منذ البداية ولا يترك الدروس تتراكم".

وعن حلمها الذي تود تحقيقه قالت نجية في التصريح ذاته: "أحلم منذ صغري أن أكون طبيبة؛ لكن لدي أحلام أخرى أتمنى أن أوفق فيها".

ولم يفت المتحدثة ذاتها أن تقدم شكرها لوالديها ومحيطها العائلي وأساتذتها وأطر مؤسستها على مساعدتها.

من جهته قال أحمد بوعدوش، والد التلميذة نجية، إنه سعيد جدا لنتيجة ابنته، مضيفا في تصريح لهسبريس: "أنصح الآباء بالإصغاء إلى رغبات أبنائهم وألا يضغطوا عليهم؛ فمثلا الآباء الذين يحرمون أبناءهم من الهاتف ليسوا على صواب..لا بد من الليونة في التعامل مع الأبناء، والذي يبذل جهدا ويحب دروسه سينجح حتى وإن كان يستعمل هاتفه ويستعمل الإنترنيت".

أما زينة، والدة التلميذة نجية، فعبرت عن سعادتها بنتيجة ابنتها، متمنية التوفيق لكل التلاميذ.