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كُتّاب وآراء
سطات تسجل أعلى معدل "باك عمومي" جهويا
بلغ عدد الناجحين بمديرية سطات، أكاديمية البيضاء- سطات، في امتحانات الدورة العادية للسنة الثانية باكالوريا للموسم الدراسي الحالي، التي أعلنت نتائجها مساء أمس الجمعة، 2578 مترشحة ومترشحا، من أصل 5638، بنسبة 47 .73 في المائة؛ في حين استفاد 2279 مترشحة ومترشّحا من التأهل للمشاركة في الدورة الاستدراكية.
واحتلت مديرية سطات المرتبة الأولى على مستوى معدلات التعليم العمومي بجهة الدار البيضاء - سطات، بمعدل 19.16، من نصيب المتعلم ياسر صفي الدين، شعبة العلوم الفيزيائية خيار فرنسية، بالثانوية التأهيلية العمومية الرازي؛ في حين حصلت المتعلّمة سلمى العلواني على 19.34 كأعلى معدّل جهوي بالتعليم الخصوصي شعبة العلوم الرياضية ألف خيار فرنسية بمديرية التعليم بالجديدة.
وحقّقت شعبة العلوم الرياضية باء خيار فرنسية بمديرية التعليم بسطات رقما قياسيا في نسبة النجاح، مسجّلة نسبة 100 في المائة؛ بينما جاءت شعبة العلوم الفيزيائية خيار فرنسية في المرتبة الثانية بنسبة 98.09 في المائة؛ في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب شعبة العلوم الرياضية خيار فرنسية بنسبة 96.77 بالمائة. واكتفى مترشّحو شعبة العلوم الرياضية ألف عادية بالرتبة الرابعة بنسبة 90.91 في المائة.
أما الرتبة الخامسة على مستوى الشعب فكانت من نصيب شعبة علوم الحياة والأرض خيار فرنسية بـ 88.89 في المائة، متبوعة بشعبة العلوم الرياضية ألف عادية بـ71.19 في المائة؛ في حين احتلت شعبة العلوم الفيزيائية العادية المرتبة السابعة بـ64 في المائة. وكانت المرتبة الثامنة من نصيب شعبة الأدب بـ33.51 في المائة، تلتها شعبة العلوم الإنسانية بـ33.25 في المائة؛ فيما كانت الرتبة العاشرة من حظ شعبة علوم الحياة والأرض عادية بـ30.02 في المائة.