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كُتّاب وآراء
مشاعر الفرحة والحسرة ترافق "تلاميذ الباكالوريا" بالدار البيضاء
اختلطت مشاعر الفرح والندم والحسرة التي عبر عنها تلاميذ ثانوية الإمام مالك بحي القدس (بلفيدير) بمركز مدينة الدار البيضاء، وهم يطالعون لوائح نتائج امتحانات الباكالوريا التي تم إعلانها بشكل رسمي الجمعة.
ورغم اطلاعهم على لوائح الناجحين على موقع الوزارة منتصف ليلة الخميس/الجمعة، إلا أن عددا كبيرا من التلاميذ الذين أجروا الامتحانات بثانوية إمام مالك فضلوا التوجه مرة أخرى إلى مؤسستهم التعليمية للاطلاع على تفاصيل نقطهم ونتائج أصدقائهم.
وبمجرد تعليق اللوائح التفصيلية لنتائج الامتحانات، سارع التلاميذ إلى التجمهر أمامها، لتبدأ صيحات الفرح ممزوجة بصمت البعض الذين لم يصدقوا أنهم لم يفلحوا في تجاوز حاجز الامتحان، ويتأكدوا أنه لا مناص من التوجه لخوض غمار الدورة الاستدراكية للبعض، وتكرار السنة بالنسبة للبعض الآخر.
وقال مسؤول من أكاديمية التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات إن امتحانات الباكالوريا مرت في جو سليم بمدينة الدار البيضاء، معتبرا أن النتائج التي حصل عليها تلاميذ الجهة تظل جيدة، رغم أن المسؤولين كانوا يأملون تحقيق الأفضل.
وتجاوز عدد الناجحين في امتحان الباكالوريا بالجهة 46 ألف تلميذ، من أصل 90935، منهم 45 ألفا و706 من الإناث، بما يعادل 50.26 في المائة، و45 ألفا و229 من الذكور، أي ما يمثل 49.74 في المائة.
وبلغ عدد المترشحات والمترشحين في التعليم العمومي 65 ألفا و365، وفي التعليم الخاص 12 ألفا و915؛ فيما بلغ عدد المترشحات والمترشحين الأحرار 12 ألفا و655.
وتحتضن الأكاديمة الجهوية للدار البيضاء سطات 23 في المائة من مجموع المترشحات والمترشحين على المستوى الوطني للاجتياز امتحانات الباكالوريا برسم دورة يونيو 2018، والذين بلغ عددهم 161 ألفا و637 مترشحا ومترشحة.