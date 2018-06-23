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كُتّاب وآراء
الإناث يتجاوزن الذكور في نتائج "باك برشيد"
بلغ عدد المتمدرسين الناجحين في الدورة العادية لامتحانات البكالوريا دورة يونيو 2018، التي أعلن عن نتائجها مساء اليوم الجمعة بالمؤسسات التعليمية التابعة لمديرية التعليم ببرشيد، ما مجموعه 2646 مرّشحا بنسبة 53,55 في المائة من العدد الإجمالي للمرشحين، منهم 1477 من الإناث.
وحسب مصادر هسبريس، فقد حقّقت آية مكاوي، التي تتابع دراستها بثانوية أولاد احريز التأهيلية العمومية، أعلى معدّل عام بمديرية برشيد عن شعبة العلوم الفيزيائية، حيث حصلت على 18.62، فيما تبوّأت هاجر الرتبة الأولى في التعليم الخصوصي بمعدّل 18,82 شعبة العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
وعرفت نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا بمديرية برشيد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالموسم الدراسي السابق، الذي لم تتجاوز نسبة النجاح فيه 48,78 في المائة. كما تأهل ما مجموعه 1951 مرشحا للدورة الاستدراكية.