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كُتّاب وآراء
18.37 أعلى معدل نجاح في "الباك" بشفشاون
حصلت التلميذة الشبلي هدير، عن ثانوية الأمير مولاي رشيد شعبة علوم فيزيائية خيار فرنسية، على أعلى معدل على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشفشاون بمعدل 18.37 مع ميزة حسن جدا.
وبلغت نسبة النجاح الخاصة بنتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشفشاون 53.88 بالمائة برسم الموسم الدراسي 2017-2018.
وقال مصدر من المديرية الإقليمية للتعليم بشفشاون إن عدد المتقدمين لاجتياز الامتحان الوطني بلغ 2554 تلميذا، بينهم 1135 تلميذة، مشيرا إلى أن عدد المرشحين الذين تمكنوا من الحصول على شهادة البكالوريا وصل إلى 1376 مرشحا بنسبة 53.88 بالمائة. فيما بلغ عدد المرشحات اللائي حصلن على شهادة "الباك" 715 مرشحة بنسبة 63 بالمائة من مجموع الناجحين.