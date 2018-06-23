اجتياز الباك يصل 61 % في جهة فاس مكناس

رشيد الكويرتي من فاس

بلغت نسبة النجاح في الدورة العادية، يونيو 2018، لامتحانات البكالوريا بالنسبة إلى المتمدرسين على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس 61,60 في المائة، علما أن عدد الناجحين من المتمدرسين بلغ، خلال هذه الدورة، ما مجموعه 24 ألفا و547 مرشحا، تمثل نسبة الإناث منهم 55,37 في المائة.

وأوضحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، في بلاغ لها بالمناسبة، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن عدد المرشحين، الذين اجتازوا الامتحانات خلال هذه الدورة، بلغ في المجموع 48 ألفا و289 مرشحا، توزعوا بين 39 ألفا و849 متمدرسا، و8440 من المرشحين الأحرار، مشيرة إلى أن عدد الناجحين من الأحرار بلغ 2509 مرشحين، ما يمثل نسبة 29,70 بالمائة من العدد الإجمالي للمرشحين الأحرار الذين تقدموا لاجتياز هذه الامتحانات.

من جهة أخرى، أفادت معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس بأن نسبة نجاح المتمدرسين في قطب التعليم العام بلغت 61,22 بالمائة، بينما وصلت نسبة نجاح المتمدرسين في قطب التعليم التقني 69,33 بالمائة مقابل نسبة نجاح وصلت 54,04 بالمائة في قطب التعليم المهني، بينما لم تتعد نسبة نجاح المتمدرسين في قطب التعليم الأصيل 20,74 بالمائة.

إلى ذلك، حصل التلميذ محمد أمزيان حسني عن مؤسسة "الأزرق"، التابعة للمديرية الإقليمية لفاس، على أعلى معدل نجاح في هذه الدورة على صعيد جهة فاس مكناس بحصوله على معدل 19,19 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية. فيما حصلت التلميذة شيماء النابلسي على أعلى معدل نجاح بمديرية مكناس بحصولها على 19,11 عن مؤسسة "بيل في 3" بشعبة علوم فيزيائية. أما بمديرية صفرو فكان أعلى معدل نجاح من نصيب التلميذ محمد أمين علوي في شعبة العلوم الفيزيائية خيار فرنسية من مؤسسة "الياسمين 2"، بعد أن حصل على معدل 18,88.

وعلى صعيد مديرية تازة، حصلت التلميذة هدى محسن الحياني على أعلى معدل، هو 18,79 في شعبة العلوم الفيزيائية خيار فرنسية عن مؤسسة "الفلاح 2". بينما تبوأت الرتبة الأولى بمديرية تاونات التلميذة فاطمة الزهراء البكوري، التي حصلت على معدل 18,57 في شعبة العلوم الرياضية خيار فرنسية عن ثانوية "الوحدة". أما التلميذة مريم بولتام فحصلت على أعلى معدل بمديرية الحاجب وبلغ 18,54، ونالته في شعبة العلوم الرياضية عن ثانوية "ابن الخطيب".

وبمديرية بولمان نال التلميذ علي خلو أعلى معدل نجاح وصل 18,20 في شعبة العلوم الرياضية عن ثانوية "المرابطين"، بينما حصلت التلميذة فرح أوعمو على أعلى معدل بمديرية إفران، هو 17,93 نالته في شعبة العلوم الرياضية خيار فرنسية عن ثانوية "محمد الخامس". أما التلميذة مريم الحجوجي فحصلت على أعلى معدل نجاح بإقليم مولاي يعقوب، حيث حققت معدل 16,73 في شعبة العلوم الفيزيائية عن ثانوية "البساتين".