"المبادرة" توزع دراجات ثلاثية العجلات بعين عائشة

رشيد الكويرتي

أشرف حسن بلهدفة، عامل إقليم تاونات، الجمعة بجماعة عين عائشة، على تسليم 13 دراجة نارية ثلاثية العجلات مخصصة لنقل البضائع لجمعية النجاح للتنمية الاجتماعية، في إطار تنفيذ البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ورصد لهذا المشروع، حسب بلاغ صادر عن خلية الاتصال بعمالة إقليم تاونات، توصلت هسبريس بنسخة منه، غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 221 ألف درهم، ساهمت فيه اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 154 ألفا و700 درهم، فيما تمت تعبئة المبلغ المتبقي بشراكة بين جماعة عين عائشة والجمعية المذكورة.

وأكد المصدر ذاته أن عدد مشاريع الدراجات النارية النفعية، التي تم تنفيذها في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تاونات، بلغ برسم الفترة الممتدة بين 2005 و2018 ما مجموعه 18 مشروعا، همت اقتناء 192 دراجة نارية ثلاثية العجلات، وزعت على باعة جائلين ينتمون إلى مختلف جماعات الإقليم. وقد تطلب اقتناؤها غلافا ماليا إجماليا يقدر بحوالي 4,11 ملايين درهم.

واستفاد من هذه العملية، يضيف المصدر ذاته، بائعو السمك وناقلو البضائع وبائعو الفواكه الجافة والوجبات السريعة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن الجهود المبذولة من أجل دعم الأنشطة المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل، وتنظيم الباعة الجائلين وتحسين ظروف عملهم ومستوى دخلهم.