نسبة النجاح في "الباك" تتجاوز النصف بتافيلالت

محمد آيت حساين

احتلت أكاديمية درعة تافيلالت للتربية والتكوين الرتبة الخامسة وطنيا في نسبة النجاح بالدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا برسم 2018، بنسبة 11 ألفا و596 مرشحا حصل منهم 627 مرشحا على ميزة حسن جدا، و1593 على ميزة حسن.

وأوضح بلاغ صادر عن أكاديمية درعة تافيلالت، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن تلاميذ جهة درعة تافيلالت حققوا نتائج متميزة خلال الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2018، مشيرا إلى أن نسبة النجاح بلغت 59.31 بالمائة بزيادة تقدر بـ09 نقط عن السنة الماضية.

وذكر البلاغ ذاته أن الجهة احتلت الرتبة الثالثة وطنيا بالنسبة إلى المتمدرسين بالتعليم العمومي، وأن 11596 مرشحا حازوا على شهادة البكالوريا (بزيادة 2503 ناجحين مقارنة بالموسم الفارط)، منهم 627 نالوا ميزة حسن جدا، و1593 نالوا ميزة حسن، و3106 نالوا ميزة مستحسن، وهو ما يمثل 49 بالمائة، حسب المعطيات الإحصائية الرسمية. أما فئة المرشحين الأحرار فبلغت نسبة النجاح لديها 15.1 بالمائة، يضيف البلاغ، الذي أوضح أن شعب العلوم الرياضية عرفت نسب نجاح تراوحت بين 91.73 بالمائة و100 بالمائة، في حين تراوحت نسب النجاح بباقي شعب ومسالك التعليم العام ما بين 46.9 بالمائة بشعبة علوم الحياة والأرض، و91.6 بالمائة بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية. أما التعليم التقني بالجهة فقد تراوحت نسب النجاح بشعبه ومسالكه ما بين 52.28 بالمائة و86.56 بالمائة. فيما بلغت نسبة النجاح بالتعليم الأصيل 49.3 بالمائة.

وحسب المصدر نفسه، فقد تصدرت مديرية زاكورة نسبة نجاح فئة المتمدرسين بنسبة 59.48 بالمائة، تلتها مديرية ورزازات بنسبة 56.68 بالمائة، ثم مديرية تنغير بنسبة 51.75 بالمائة، وبعدها مديرية الرشيدية بنسبة 50.71 بالمائة، ثم مديرية ميدلت بنسبة 50.68 بالمائة. وأشار إلى أن أعلى معدل بجهة درعة تافيلالت سجل في شعبة العلوم الفيزيائية بـ 18.57 بالنسبة إلى المتمدرسين بمديرية ورزازات.