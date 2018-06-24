إناث سوس يحصدن الباكالوريا بـ64.92 في المئة

هسبريس من أكادير

أورد بلاغ صادر عن الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة أن تلميذات وتلاميذ الجهة حققوا نتائج متميزة خلال الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا في دورة يونيو 2018، بنسبة نجاح بلغت 59.59 في المائة، أي ما يوازي 16 ألفا و663 ناجحا(ة)، منهم 15 ألفا و171 متمدرسا(ة) بالتعليم العمومي.

وزاد البلاغ الذي توصلت به هسبريس أنه بالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد حاز على شهادة الباكالوريا 631 مترشحا(ة)، من أصل 5 آلاف و336 مترشحا(ة)، حضر منهم هذا الاستحقاق الوطني 2705 مترشحا(ة)، بنسبة نجاح إجمالية وصلت إلى 23.33 في المائة.

بخصوص الحضور، أشارت الوثيقة نفسها إلى أنه قد حضر هذا الاستحقاق الوطني ما مجموعه 25 ألفا و459 مترشحا(ة) من أصل 26 ألفا و447.

وبحسب المعطيات الإحصائية، فقد تراوحت نسبة النجاح بين 64.92 في المائة لدى الإناث و54.11 في المائة لدى الذكور. أما على مستوى المسالك والشعب، فقد سجلت أعلى نسبة نجاح في شعبة العلوم الرياضية "أ"، خيار فرنسية، بنسبة 97.40 في المائة.

أما بخصوص الميزات المحصل عليها، فقد أورد بلاغ الأكاديمية أنه في فئة المتمدرسين، نال 1271 مترشحا(ة) ميزة حسن جدا، و2635 مترشحا(ة) ميزة حسن، و4663 مترشحا(ة) ميزة مستحسن، و8094 مترشحا(ة) ميزة مقبول.

وفي فئة الأحرار، حاز سبعة مترشحين ميزة حسن جدا، و70 مترشحا(ة) ميزة حسن، و183 مترشحا(ة) ميزة مستحسن، و371 مترشحا(ة) ميزة مقبول.

أما أعلى معدل بجهة سوس ماسة في دورة يونيو 2018، فقد نالته التلميذة نجية بوعدوش في شعبة العلوم الفيزيائية وبلغ 19.10 على 20.

ولم يفت المؤسسة الجهوية ذاتها أن تشير في بلاغها إلى أن هاته "النتائج الموفقة بجهة سوس ماسة، كثمرة مجهود جماعي مشترك ساهم في صنعه السيدات والسادة الأستاذات والأساتذة والمديرات والمديرون وأطر هيئة التفتيش التربوي، والأطر الإدارية والتربوية، والسادة المديرون الاقليميون ومساعدوهم، ورؤساء الأقسام والمصالح، إلى جانب شركاء منظومة التربية والتكوين من هيئات مدنية ونقابية، وجمعيات الآباء والأولياء والأمهات، والسلطات الولائية والإقليمية والمنتخبة، والمصالح الخارجية، والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، ومختلف الإدارات الترابية. فلهم منا جميع الشكر والثناء والتقدير".

وسيجتاز الدورة الاستدراكية لنيل شهادة الباكالوريا، في يوليوز 2018، ما مجموعه 11 ألفا و245 مترشحا(ة)، منهم 6 آلاف و307 إناث.