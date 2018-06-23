24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1413:3517:1520:4622:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الإسبان يتصدرون السياح الوافدين على تطوان (5.00)

  2. الرصاص يوقف متسببين في فوضى بالدار البيضاء‎ (5.00)

  3. نيجيريا تؤجل حسم مجموعة الأرجنتين بثنائية في شباك أيسلندا (5.00)

  4. مختطفة الرضيعة ربيعة تذرف الدمعات .. ومواطنون يرمونها باللعنات (5.00)

  5. صاحبة أعلى باك بجهة الشرق (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | خط جوي يربط العروي والبيضاء بـ300 درهم

خط جوي يربط العروي والبيضاء بـ300 درهم

خط جوي يربط العروي والبيضاء بـ300 درهم
هسبريس من وجدة
السبت 23 يونيو 2018 - 15:07

أشرف عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وعلي خليل، عامل إقليم الناظور، عشية أمس الجمعة، على إطلاق أول رحلة جوية من طرف "العربية للطيران المغرب" تربط بين مطار العروي الناظور ومطار الدار البيضاء، بحضور أعضاء مجلس الجهة ومجموعة من الشخصيات.

وبهذه المناسبة، وقّع رئيس جهة الشرق اتفاقية شراكة مع المديرة العامة لـ"العربية للطيران المغرب"، بعد أن كان مجلس جهة الشرق قد صادق يوم 4 يونيو الجاري، خلال أشغال دورته الاستثنائية، على اتفاقية شراكة بين جهة الشرق وجهة طنجة تطوان الحسيمة وشركة العربية للطيران المغرب تتعلق بالربط الجوي بين مطار الناظور العروي ومطار طنجة، وكذا بين مطار الناظور العروي ومطار الدار البيضاء، خلال فترة 2018ــ2021.

وبموجب هذه الاتفاقية، حدد ثمن تذكرة الطائرة في 300 درهم للرحلة بالنسبة للمقاعد الـ 80 الأولى، فيما سوف تسوق المقاعد المتبقية بأثمنة توافق العرض والطلب.

وبرمجت شركة العربية للطيران رحلاتها بين الناظور والدار البيضاء ليومين في الأسبوع هما الجمعة والأحد، أما الرحلات نحو مطار طنجة فستكون يومي الاثنين والخميس.

وفي هذا الإطار، أكد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، أن الاتفاقية الموقعة ستمتد لفترة 3 سنوات قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن الخط الجهوي بجهة الشرق سيتعزز بخط آخر يربط بين مطار العروي الناظور ومطار ابن بطوطة بطنجة خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد توقيع الاتفاقية بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والخطوط العربية للطيران المغرب.

وكشف بعوي أن "مجلس الجهة في مفاوضات مع شركات الطيران الجوية لربط مطار العروي الناظور بخط جوي جديد بين مدينتي مالقا ومدريد الاسبانيتين".

ويشكل تطوير رحلات النقل الجوي لجهة الشرق دعامة رئيسية لتطوير السياحة بالجهة، وتمكين أعداد مهمة من السياح من اكتشاف مؤهلات المنطقة؛ وهو ما سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الشرقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - YLU السبت 23 يونيو 2018 - 15:19
هذا خبر سار يتلج الصدر ومفاده ان المغرب يتحرك. الله يعطيكوم الصحة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
2 - أكادير السبت 23 يونيو 2018 - 15:21
نتمنى توقيع شراكة ايضا بين مجلس جهة أكادير و العربية للطيران للاستفادة سكان الجهة من هذه الاثمنة المنخفضة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
3 - ولد زايو السبت 23 يونيو 2018 - 15:24
فرصة لأصحاب سيارة الأجرة taxi لكم زبناء جدد من مطار الدار البيضاء إلى وجهتهم داخل المدينة وكذلك حتى من مطار طنجة إلى المدينة شكرا على هذه الاتفاقية والمزيد من خلق وتنويع فرص الشغل.وتشجيع المواطنين للسفر إلى جنوب المغرب في صحرائنا ولما لا حتى السكن والاستثمار فيها لا أريد أن أقول الاستيطان فيها لأنها أرضنا ونسكن حيث نريد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - abd allah السبت 23 يونيو 2018 - 15:47
نتمنا ان تتفاعل للحكومة مع تسعيرة الطيران من فاس نحو الظار البيضاء....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - مرتن بري دو كيس السبت 23 يونيو 2018 - 16:08
لو فكر الاخ بعيوي وطلب فتح خط جوي بين وجدة وهران ..و وجدة والجزائر العاصمة..لصلة الرحم مع من لا يقدرون المجئ من العاصمة الجزائر الى الدار البيضاء تم الدار البيضاء وجدة..تلاتة ملاين (بالدينا الجزائري) كلفة غالية جدا لذوي الدخل المحدود من المغاربة والجزائريين..وشكرا لك الاخ بعيوي على ما تقوم به من اعمال للجهة الشرقية التي تلاعبت بها ايادي الشياطين مت قبل وتركوها صلدا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - ولد علي السبت 23 يونيو 2018 - 16:20
خط جوي يربط العروي والبيضاء بـ300 درهم
شيئ جيد لكن لو ربط هذا الخط بين الناظور والعيون او الداخلة لكان أفظل
المهم على أي حال قد احسنتم وأتمنى ان يربط هذا الخط الناظور بالمدن الجنوبية مباشرتا في أقرب وقت ممكن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - بنت المملكة السبت 23 يونيو 2018 - 16:22
على من تضحكون لقد قالو في البلاغ ان هد تمن سيكون لأول 80 زبون فقط والباقي حسب الطلب والعرض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.