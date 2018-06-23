خط جوي يربط العروي والبيضاء بـ300 درهم

هسبريس من وجدة

أشرف عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وعلي خليل، عامل إقليم الناظور، عشية أمس الجمعة، على إطلاق أول رحلة جوية من طرف "العربية للطيران المغرب" تربط بين مطار العروي الناظور ومطار الدار البيضاء، بحضور أعضاء مجلس الجهة ومجموعة من الشخصيات.

وبهذه المناسبة، وقّع رئيس جهة الشرق اتفاقية شراكة مع المديرة العامة لـ"العربية للطيران المغرب"، بعد أن كان مجلس جهة الشرق قد صادق يوم 4 يونيو الجاري، خلال أشغال دورته الاستثنائية، على اتفاقية شراكة بين جهة الشرق وجهة طنجة تطوان الحسيمة وشركة العربية للطيران المغرب تتعلق بالربط الجوي بين مطار الناظور العروي ومطار طنجة، وكذا بين مطار الناظور العروي ومطار الدار البيضاء، خلال فترة 2018ــ2021.

وبموجب هذه الاتفاقية، حدد ثمن تذكرة الطائرة في 300 درهم للرحلة بالنسبة للمقاعد الـ 80 الأولى، فيما سوف تسوق المقاعد المتبقية بأثمنة توافق العرض والطلب.

وبرمجت شركة العربية للطيران رحلاتها بين الناظور والدار البيضاء ليومين في الأسبوع هما الجمعة والأحد، أما الرحلات نحو مطار طنجة فستكون يومي الاثنين والخميس.

وفي هذا الإطار، أكد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، أن الاتفاقية الموقعة ستمتد لفترة 3 سنوات قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن الخط الجهوي بجهة الشرق سيتعزز بخط آخر يربط بين مطار العروي الناظور ومطار ابن بطوطة بطنجة خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد توقيع الاتفاقية بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والخطوط العربية للطيران المغرب.

وكشف بعوي أن "مجلس الجهة في مفاوضات مع شركات الطيران الجوية لربط مطار العروي الناظور بخط جوي جديد بين مدينتي مالقا ومدريد الاسبانيتين".

ويشكل تطوير رحلات النقل الجوي لجهة الشرق دعامة رئيسية لتطوير السياحة بالجهة، وتمكين أعداد مهمة من السياح من اكتشاف مؤهلات المنطقة؛ وهو ما سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الشرقية.