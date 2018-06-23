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نسبة النجاح بجهة مراكش ترتفع بـ 11.5 نقطة

نسبة النجاح بجهة مراكش ترتفع بـ 11.5 نقطة
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 23 يونيو 2018 - 16:42

بلغ عدد الناجحين في صفوف المتمدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في جميع الشعب والمسالك، في الدورة العادية من الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا بجهة مراكش أسفي، 21108، بنسبة 58.60%، و1083 في صفوف فئة الأحرار بنسبة 19.47%، وفق مضمون بلاغ للمديرية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة المذكورة توصلت به هسبريس.

وأوردت الوثيقة نفسها أن "الميزات المحصل عليها بالجهة تتوزع ما بين 1788 (حسن جدا)، و3194 (حسن)، و5733 (مستحسن)، وهو ما يمثل حوالي 50% من مجموع الناجحين في الدورة العادية"، مضيفة أن "عدد الحاصلين على شهادة الباكالوريا في قطب الشعب العلمية والتقنية هو 14194 بنسبة 57.72%، وفي قطب الشعب الأدبية والأصيلة بلغ عدد الناجحين 7934 بنسبة 47.29%. أما بالمسالك الدولية المغربية، فإن نسبة النجاح بها هي 96.26% (1748 ناجحا وناجحة).

يذكر أن حالات الغش التي سجلت خلال إجراء الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا بجهة مراكش أسفي، بلغت 602، فيما سجلت 194 حالة غش أثناء عملية التصحيح.

ويشار إلى أن الدورة الاستدراكية التي سيتم تنظيمها أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز، سيجتازها 17008 مترشح ومترشحة، من بينهم 3807 من فئة الأحرار.

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