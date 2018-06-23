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تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تحتج بمدينة مراكش

تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تحتج بمدينة مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 23 يونيو 2018 - 18:40

عادت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، اليوم السبت، إلى الاحتجاج من جديد بتنظيم مسيرة ثانية بمدينة مراكش تنديدا بما أسمته "استمرار الوزارة الوصية في سياسة دس الرأس في الرمال عملا بمبدأ النعامة في تدبير مشاكل المنظومة التربوية بأكملها"، وفق بلاغ لها.

ورفع المحتجون لافتات تحمل عبارات تندد بنظام التعاقد، من قبيل "لا للتعاقد..لا لعقود الإذعان"، و"الإدماج في الوظيفة"، وشعارات عدة منها: "حرية كرامة عدالة اجتماعية"، و"لي ليها ليها، والشعب في الواجهة" و"لا لا ثم لا لتعاقد المهزلة"، تعبيرا عن استنكارهم لهذه الصيغة من العمل التي وصفوها بأنها "أخطر مخطط تصفوي تخريبي يستهدف تكريس الهشاشة وتخريب المدرسة العمومية"، بتعبيرهم.

وأكد المشاركون في هذه المسيرة، التي انطلقت من باب دكالة، تحت شعار "مسيرة الإصرار والثبات"، أن التنسيقية ستعمل على إسقاط هذا "المخطط" من أجل ضمان مدرسة عمومية تستحضر كرامة الأساتذة، معبرين عن رفضهم الطريقة التي تتعامل بها الوزارة الوصية في تدبير شؤون المنظومة التربوية.

وعرف الشكل الاحتجاجي المذكور إنزالا أمنيا وصف بـ"المكثف"، إذ رابطت سيارات عناصر القوات المساعدة والتدخل السريع وعناصر فرقة الدراجين بباب دكالة قبل انطلاق المسيرة بساعات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - كذية الطيفور السبت 23 يونيو 2018 - 19:00
الأساتذة عازمون على فضح سياسة تدمير المدرسة العمومية، المدرسة وصلت للحضيض
فليسقط التعاقد المشؤوم
نعم لكرامة الأستاذ
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8
2 - مواطن السبت 23 يونيو 2018 - 19:02
كشعب و كمواطن مغربي لي حقي الدستوري اطالب ب اقصى درجات الحزم مع فئة الاساتذة في المغرب لانهم ضصرو بززاف و استقواو بنقابات و هم اكبر ناهب لخزينة دولة بمرتبات لنصف مليون موظف دون نتيجة نطالب ب اعفاء مرسميين و جعل العمل بعقدة و سيرة ذاتية مثل مدارس امريكا و كندا
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-8
3 - متتبع السبت 23 يونيو 2018 - 19:09
يجب على الاساتذة المتعاقدين أن يحسنوا أولامن مستواهم التعليمي الكارثي..حكى لي أحد المفتشين في التعليم الابتدائي عن ارتكابهم لأخطاء لغوية ونحوية خطيرة وبالجملة وعن ارتجالية في تقديم الدروس ...أنا لا ألومهم بالدرجة الاولى فالدولة هي السببب بشكل رئيسي لكن هذا لا يعني عدم الاجتهاد والمتابرة من أجل تحسين المستوى خاصة التمكن من المعارف الاساسية .
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-2
4 - Karim السبت 23 يونيو 2018 - 19:14
في السابق كان يوكل التدريس للمجازين في إطار ما كان يعرف بالخدمة المدنية دون انتقاء أو تكوين و قد أبانوا عن مهنيتهم و تم ترسيمهم بعد النضالات عن طريق امتحانات كانت شكلية.

فيما يخص هؤلاء الأساتذة المتعاقدين فقد تم انتقاؤهم عن طريق المباريات وتم كذلك تدريبهم. فلماذا لا يجب ترسيمهم علما أن بعضهم أكفأ من الأساتذة القدامى المرسمين.
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