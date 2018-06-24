تنقيل القياد والشيوخ يهز عمالات الدار البيضاء

هسبريس – محمد لديب

نزل قرار وزارة الداخلية القاضي بإجراء حركة انتقالية من داخل السلطات المحلية كالصاعقة على مجموعة من عناصرها بجل عمالات مدينة الدار البيضاء، التي استيقظ سكانها صباح اليوم السبت على أخبار مغادرة مجموعة من القياد والشيوخ.

منطقة آنفا كان لمسؤوليها الترابيين حظ وافر من حركة التنقيل، إذ شملت مجموعة من قيادها الذين أثاروا جدلا كبيرا، والذين ساهموا بشكل مباشر في تفشي ظاهرة الباعة المتجولين، الذين تناسلوا في مجموعات كبيرة، واحتلوا كبريات الساحات والشوارع العمومية بمركز المدينة.

منطقة الحي الحسني بدورها لم تسلم من لمسة التغيير التي أقرها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والتي تأتي تطبيقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، إذ شملت قياد منطقة ليساسفة وسيدي الخدير والألفة، إلى جانب قائد حي الليمون بالحي الحسني الذي تم عزله من منصبه بعد متابعته قضائيا بتهم مختلفة.

وتظل التغييرات التي أجرتها وزارة الداخلية على مستوى منطقة الحي الحسني جزءا من قرار وطني شمل عزل 25 رجل سلطة، من بينهم وال واحد و5 عمال، وإعفاء 21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد، وقهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى، وتوجيه توبيخ لـ21، وإنذار 14.

هذه التغييرات خلفت ردود فعل إيجابية لدى معظم النشطاء السياسيين والجمعويين والمواطنين الذين اشتكوا لسنوات من شطط المسؤولين الترابيين بمدينة الدار البيضاء، باستثناء بعض الحالات التي كانت تربطها بهم مصالح مشتركة، إذ أبدوا ارتياحا لهذا القرار الذي شمل ما يوازي 38 في المائة من عناصر السلطة لأول مرة في تاريخ المغرب.

وتهدف هذه الحركة، وفق بلاغ لوزارة الداخلية توصلت به هسبريس، إلى إعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة، والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية.