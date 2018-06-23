النجاح في "الباك" يفوق 50% بجهة الداخلة‎

هسبريس من الداخلة

بلغت نسبة النجاح في الدورة العادية، يونيو 2018، لامتحانات البكالوريا على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب 50.63 في المائة؛ 56.21% من الإناث، مقابل 43.79% من الذكور. وبلغ عدد الناجحين الممدرسين 709 بنسبة نجاح بلغت 58.94%، في مقابل 55.80% في الدورة نفسها من السنة الماضية؛ فيما بلغ عدد الناجحين الأحرار 51، بنسبة نجاح 17.11%.

وأوضحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن عدد المترشحين الذين كان من المترقب حضورهم 1767 مترشحة ومترشحا، فيما بلغ عدد الحاضرين فعليا لاجتياز الاختبارات 1501 مترشحة ومترشح. وسيجتاز الدورة الاستدراكية التي ستجرى بالنسبة للامتحان الجهوي يومي 6 و7 يوليوز 2018، وأيام 10 و11 و12 و13 يوليوز 2018 بالنسبة للامتحان الوطني، 707 مترشحات ومترشحا.

إلى ذلك، حصلت التلميذة إيمان ديدا، عن ثانوية محمد السادس التأهيلية بالداخلة، على أعلى معدل نجاح في هذه الدورة على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب، وهو 17.93، ذلك في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.

كما اجتازت مترشحة من الأحرار في وضعية إعاقة (مكفوفة) هذه الدورة بنجاح. وفي مقاربة نوعية بلغ عدد الحاصلات والحاصلين على ميزة 311 .

وأكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب أن امتحانات البكالوريا للدورة العادية "مرت في أجواء جد متميزة، ساهم فيها الانخراط الكامل لنساء ورجال التعليم، والسلطات العمومية والترابية، وكافة الشركاء بالجهة".