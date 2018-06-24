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الرئيسية | جهات | "نجاح الباك" يفوق 52 في المئة بجهة بني ملال

"نجاح الباك" يفوق 52 في المئة بجهة بني ملال

"نجاح الباك" يفوق 52 في المئة بجهة بني ملال
صالح الخزاعي من خريبكة
الأحد 24 يونيو 2018 - 14:10

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة أن نسبة النجاح في الدورة العادية لامتحان البكالوريا بلغت %52,91 بزيادة 4 نقط مقارنة مع السنة الماضية، مع حصول 49,29% من الناجحين على إحدى الميزات (حسن جدا، حسن، أو مستحسن).

وجاء في بلاغ للأكاديمية ذاتها أن عدد الناجحين المتمدرسين بلغ 12793، وعدد الناجحين الأحرار 493 بنسبة نجاح 15,31%، وعدد الناجحين في المسالك الدولية للبكالوريا المغربية خيار فرنسية بلغ 796، بنسبة نجاح %98، وعدد الناجحين في المسالك المهنية بلغ 45، بنسبة نجاح %37، وعدد الناجحين في الشعب العلمية والتقنية بلغ 8174، بنسبة نجاح %57، وعدد الناجحين في الشعب الأدبية والأصيلة بلغ 4574، بنسبة نجاح %47.

وأوضحت الأكاديمية أن "المديرية الإقليمية لبني ملال تصدرت أعلى نسبة نجاح على المستوى الجهوي، حيث بلغت %56,36؛ فيما بلغت نسبة النجاح على مستوى مديرية أزيلال %55,59، وبمديرية الفقيه بن صالح %55,14، وبمديرية خنيفرة %54,50، وبمديرية خريبكة %46,94".

وأشار البلاغ، التي توصلت به هسبريس، إلى أن "التلميذ الخو أيوب، بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية، حصل على أعلى معدل 19,28 على المستوى الجهوي بالتعليم الخصوصي بمديرية خريبكة؛ فيما حصلت التلميذة بنيوس إيمان بثانوية ابن عبدون التأهيلية بمديرية خريبكة، مسلك العلوم الفيزيائية، على أعلى معدل على المستوى الجهوي بالتعليم العمومي 19,27، مسجلة أعلى معدل في اختبارات الامتحان الوطني الموحد 19,71".

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