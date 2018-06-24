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إناث ورزازات يحصدن الباك بـ68.40 في المائة

إناث ورزازات يحصدن الباك بـ68.40 في المائة
محمد آيت حساين
الأحد 24 يونيو 2018 - 13:04

بلغ عدد الناجحين بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بورززات في امتحانات الدورة العادية للباكالوريا، برسم الموسم الدراسي الحالي، التي أعلنت نتائجها منذ يومين، 2038 مترشحة ومترشحا، من أصل 3263 الذين اجتازوا الامتحانات ذاتها، أي بنسبة نجاح 56.68 في المائة، بزيادة 9.13 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة.

وأفادت المديرية الإقليمية لوزرارات، في بلاغ أصدرته، تتوفر هسبريس على نسخة منه، بأن المديرية الإقليمية احتلت الرتبة الثانية على صعيد جهة درعة تافيلالت، مشيرة إلى أن نسبة النجاح بلغت في صفوف المترشحين المتمدرسين 62.46 في المائة، أي بزيادة 9.90 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن نسبة النجاح بلغت 100 في المائة في بعض المسالك، كما هو الشأن بالنسبة إلى مسلك العلوم الرياضية (أ) و (ب) خيار فرنسية، مضيفا أن الثانوية التأهيلية ابن الهيثم التقنية سجلت على نسبة نجاح، موضحا أن نسبة النجاح بلغت 91.18 في المائة، فيما تجاوزت نسب النجاح 51 في المائة بباقي الثانويات التأهيلية.

وذكر المصدر ذاته أن عدد الناجحات بالمديرية بلغ 1026، من أصل 1500 مترشحة اجتازت الامتحانات أي بنسبة نجاح 68.40 في المائة؛ فيما بلغ عدد التلاميذ الناجحين 1012 من أصل 1763 مترشحا اجتازوا الامتحانات، بنسبة 57.40 في المائة، حصل 116 منهم على ميزة حسن جدا، و306 على ميزة حسن، و585 على ميزة مستحسن؛ فيما حصل 1109 تلاميذ على ميزة مقبول.

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